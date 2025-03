Salute e benessere animale: una priorità per Assocarni

La sicurezza alimentare e la qualità delle carni che arrivano sulle tavole dei consumatori non possono essere disgiunte dalla salute e benessere degli animali da cui derivano. Per Assocarni si tratta di un tema prioritario: e per tale motivo, l’sssociazione ha deciso di coinvolgere direttamente gli allevatori in un processo di formazione ed informazione su come prevenire le malattie animali, come tutelare il loro benessere, quali strumenti essenziali usare per la riduzione del consumo di antibiotici e la lotta contro l’antimicrobico resistenza.

Per questo Assocarni, prima ed unica associazione di filiera, si è fatta carico di organizzare, attraverso la Food&Health Consulting, un corso di formazione per gli allevatori associati e per coloro che conferiscono i bovini alle aziende di macellazione trasformazione aderenti al circuito Assocarni.

Il Presidente di Assocarni Serafino Cremonini, nell’introdurre il corso, ha così dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la prima Associazione, alla data odierna, ad aver investito nel favorire la formazione degli allevatori organizzando il “Corso per operatori vitelli e vitelloni”. Non si tratta solo di adempiere ad un obbligo di legge, poiché riteniamo che non sia sufficiente solo una conoscenza pratica, e che la gestione degli allevamenti richieda competenze specifiche per produrre carni di qualità e sicure, senza tralasciare i temi della sostenibilità e del benessere animale”.

Il corso, secondo le indicazioni ministeriali, è obbligatorio dal 1.1.2025 per tutti gli operatori, trasportatori e professionisti degli animali, ai sensi del D.M.6.9.2023, e sarà usufruibile a distanza, da pc, tablet o smartphone in qualsiasi momento della giornata, e in qualsiasi luogo ove risiedano gli iscritti.

La scelta per la preparazione del corso è caduta sulla società Food&Health Consulting che ha proposto un percorso completo nel presentare in termini semplici i temi della quotidianità del mondo allevatoriale. Docenti di varie università, dirigenti di Istituti zooprofilattici sperimentali, esperti di autorità competenti e veterinari di esperienza, si alterneranno in video con lezioni di 25-30 minuti, per un numero complessivo di 18 ore, trattando delle principali malattie del bovino: in particolare, come prevenirle e come curarle.

“Crediamo che la partecipazione al Corso organizzato da Assocarni, attraverso la F&HC - ha concluso Serafino Cremonini - contribuirà all’innalzamento degli standard di biosicurezza dei nostri allevamenti, ad un maggior rispetto degli animali allevati ed una riduzione delle malattie animali”.

Per programma e docenti ed iscrizioni visitare il sito: formazione.foodhealthconsulting.it