Kfc Italia: taglio del nastro per il 118° locale

Aperto alla presenza dell'ad Corrado Cagnola in Via Tiburtina il 12° locale nella Capitale, 18° nel Lazio.

Kentucky Fried Chicken, marchio globale del pollo fritto, in Italia conta 118 ristoranti e un giro d’affari di 179 milioni di euro a fine 2024, e punta su Roma e sul Lazio per trainare lo sviluppo nel 2025. A partire dall’apertura odierna nella Capitale di un nuovo ristorante in via Tiburtina 541. Un degno martedì grasso per il brand americano a Roma, celebrato da un notevole afflusso di clienti - giovani e famiglie in primis - giunto per lo più dal quartiere. A fare gli onori di casa l'ad di Kfc Italia, Corrado Cagnola, che ha snocciolato ai giornalisti tutti i numeri dell'impetuoso sviluppo della catena nel nostro paese.

Il ritmo delle inaugurazioni sul territorio è infatti sempre più serrato: da gennaio 2024 a oggi, le insegne romane di Kfc sono raddoppiate, passando da 6 a 12 e portando a 18 il totale dei locali presenti nella regione. Nell’arco del 2025 sono previste 10 aperture nella regione, sia a gestione diretta che in franchising, la maggior parte delle quali sarà dislocata a Roma, per un investimento totale di circa 18 milioni di euro.

Dopo Roma Tiburtina, a breve aprirà un altro locale anche a Roma Magliana, che aggiungerà un nuovo tassello alla copertura dell’area metropolitana. Ad oggi, oltre a diverse aree del centro, il logo bianco e rosso di Kfc campeggia anche a Roma Est, a Valle Aurelia, a Roma Casilina, a Roma Marconi e a Roma Tuscolana. In più, KFC è presente nei principali luoghi dello shopping laziali, come i centri commerciali romani Maximo Shopping Center, Happio e The Wow Side, il parco commerciale Da Vinci di Fiumicino e il Valmontone Outlet, nonché in altre aree cardine della regione come Anzio e a Pomezia.

Anche dal punto di vista dei ristoranti a gestione diretta, che dal 2023 rappresentano il segno distintivo di Kfc nel panorama della ristorazione veloce, è il Lazio a detenere il record nazionale: quello di Roma Tiburtina sarà il quarto locale gestito nella regione dal Corporate Franchisee, dopo quelli di The Wow Side Shopping Center, Roma Marconi e Roma Tuscolana, tutti e tre aperti nel corso del 2024.Ma c’è di più: entro l’anno aprirà a Roma il primo flagship store italiano del brand, in una location centralissima nei pressi della Fontana di Trevi.

“L’Italia gioca un ruolo primario nel mercato europeo e mondiale di riferimento per Kfc e lo dimostra la velocità con cui abbiamo fatto crescere la presenza del brand nel nostro Paese, arrivando in 10 anni a oltre 100 ristoranti in 16 regioni", commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc in Italia, "Roma e il Lazio saranno centrali nel piano di investimenti del 2025: dei circa 35 milioni di euro previsti, oltre il 50% è destinato a questo territorio, dove continueremo anche a dare un contributo importante all’occupazione, con 300 nuovi posti di lavoro previsti entro l’anno fra capoluogo e regione”.

Come spiegato da Cagnola ai microfoni di EFA News, "Roma è mercato importante non solo per il Giubileo", in quanto è "un territorio di elezione", in cui Kfc offre un servizio "sia per residenti, sia per turisti". Nella misura in cui ogni apertura costa almeno un milione di euro, in 18 mesi, con 50 inaugurazioni, il brand ha investito 50 milioni: una significativa ricaduta occupazionale, sottolinea Cagnola, per un totale di "1500 posti di lavoro che non c'erano".

Occupazione e ricadute economiche sul territorio, infatti, sono impatti positivi dello sviluppo di Kfc in Italia: a fine 2024, sono 2500 le persone che lavorano nel sistema Kfc sul territorio nazionale, nei ristoranti che fanno capo sia al Corporate Franchisee sia ai 22 imprenditori che gestiscono i locali in franchising.

"Chi assaggia il nostro prodotto torna da noi. Con una spesa di 8-9 euro, offriamo il miglior pollo fritto che si possa gustare in circolazione", conclude il ceo.