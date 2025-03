Kfc cresce ancora in Lombardia

Kfc ama Milano e Milano ama Kfc. In dieci anni di presenza in Italia sono 21 i ristoranti aperti in città e nei Comuni della sua cintura metropolitana, pari a due terzi dei locali Kfc della regione, che 35 insegne è la più presidiata dal brand in Italia. A far crescere la lista, questa volta, è il nuovo ristorante che apre oggi a Segrate, in via Rivoltana 64, all’interno dell’Europark, frequentatissimo parco divertimenti dell’Idroscalo, con 35 attrazioni per tutte le età, dalle più adrenaliniche a quelle per i più piccoli.

Per il marchio del pollo fritto nel mondo, giunto al locale numero 120 in Italia, che segue quello inaugurato martedì a Roma (leggi notizia EFA News), si tratta di un vero e proprio debutto nel mondo dei parchi a tema. Il locale all’Europark, che ha un doppio ingresso sia dall’interno che dall’esterno del parco, è gestito in franchising da Original Bucket, cui fanno capo altri 33 ristoranti in Lombardia, Piemonte e Veneto, e genera 15 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Ma le novità non finiscono qui. In una location adrenalinica come l’Europark, non poteva mancare il divertimento targato Kfc: entro la fine di marzo sarà attiva una pista di go kart con veicoli brandizzati dal Colonnello, laprima del suo genere in Italia. Per provare il brivido della sfida e della velocità, prima o dopo un pit stop ad altotasso di croccantezza con tutto il gusto irresistibile di Kfc.

Il nuovo ristorante Kfc all’Europark è dotato di una sala da 200 metri quadri con 60 posti a sedere, a cui siaggiungono quelli della parte comune dedicata al food all’interno del parco. Come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, è un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono una pausa da Kfc piacevole e rilassante.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, con una finestra per il delivery che resterà aperta fino alle 24 da lunedì a giovedì e fino alle 01 il venerdì, sabato e domenica, per saziare la voglia di pollo fritto anche quando si fa tardi. All’interno, l’esperienza dei clienti sarà caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca & Ritira. Per gustare il proprio pollo fritto in ogni modo possibile, con tutta la comodità possibile.