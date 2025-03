Constellation Brands cede i suoi vini?

Il colosso beverage Constellation Brands sarebbe in trattative per vendere il suo portafoglio di vini ad altri due nomi di primissimo piano, come Delicato Family Wines e Duckhorn. Quella che per ora è solo un'indiscrezione rimbalza dagli Stati Uniti dove alcune fonti di stampa sottolineano di aver parlato con persone a conoscenza delle trattative. Mentre Duckhorn non avrebbe risposto alla richiesta di informazioni, Delicato non commenta: un rappresentante di Constellation avrebbe detto che la società a sua volta non commenta “rumors di mercato e speculazioni”.

Constellation Brands in Italia controlla la storica Ruffino, ma globalmente è proprietaria anche di altri marchi di primissimo piano come Meiomi, Kim Crawford, The Prisoner Wine Company e non solo.

L'indiscrezione arriva pochi giorno dopo i dati di bilancio di una trimestrale non propriamente entuisiasmante che ha costretto il gigante bevrage a tagliare le sue previsioni per l'anno fiscale 2025, in quanto i consumatori appaiono "cauti" nella spesa (leggi articolo EFA News). Di fatto, le vendite nette nei 9 mesi terminanti al 30 novembre 2024, si sono attestate a 8,04 miliardi ma solo grazie alla crescita del settore birra, che ha più che compensato la frenata di wine & spirits: la prospettiva per l’anno fiscale 2025 è quella di concentrarsi sui marchi di birra di proprietà del gruppo, tra cui Corona e Modelo.