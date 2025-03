Rigamonti: fatturato sale a oltre 256 mln euro

Rigamonti chiude il 2024 in positivo e punta sempre di più su qualità totale, filiere certificate e italiane e salumi di alta gamma. Con oltre 256 milioni di euro di fatturato e più di 17mila tonnellate prodotte, il gruppo leader mondiale nella produzione di Bresaola, controllato dal colosso brasiliano Jbs, mette infatti a segno un +3,9% a valore e un +5,1% a volume sul 2023. Un risultato trainato dalla Bresaola, che assorbe il 56% dei volumi del gruppo, ma in particolar modo dalla Bresaola della Valtellina Igp, che raggiunge un +10,4% a volume.

Crescono anche Prosciutto di San Daniele Dop (+9% sul 2023), Prosciutto di Parma Dop (+36%) e le specialità King’s (+9%), tra cui Val Liona (+10%). Dopo l’acquisizione dei marchi Gran Brianza (2019), King’s e Principe (2022) e la sinergia avviata con Coldiretti per valorizzare l’“oro rosso” piemontese all’interno della Bresaola da filiera 100% italiana, il Gruppo si prepara ora ad ampliare ulteriormente lo sguardo sui prodotti Dop e Igp e punta all’export.

“In questi ultimi cinque anni", dichiara l’amministratore delegato Claudio Palladi, "abbiamo raddoppiato la produzione, puntando su diversificazione, salumi di alta gamma frutto di processi produttivi innovativi ma anche filiere certificate. In un contesto complicato, tra rialzo prezzi e difficoltà di reperimento delle materie prime, siamo riusciti a consolidare la posizione di Rigamonti come leader della Bresaola della Valtellina Igp, arrivando a coprire il 40% delle quote di mercato, circa 10 punti in più rispetto a 8 anni fa. Abbiamo acquisito e rilanciato un marchio storico come King’s, che si integrerà sempre più con Rigamonti e che continuerà a lavorare sul segmento delle specialità italiane, e di Principe, tornato leader nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop, con oltre 265mila cosce prodotte e l’11% del mercato. Un brand unico, quest’ultimo, che ha in prospettiva una fortissima vocazione all’export e che, in sinergia con la casa madre, puntiamo a rendere un marchio globale. Per raggiungere questi obiettivi il Gruppo Rigamonti si avvarrà dei due nuovi amministratori delegati, Amedeo Vida, amministratore delegato di King’s e Dario Nucci, amministratore delegato di Principe”.

Vida e Nucci sono stati nominati dal CdA del gruppo mondiale della bresaola e importante player del Prosciutto di San Daniele Dop e del Prosciutto di Parma Dop (256 milioni di euro di fatturato nel 2024).



Classe 1967, Amedeo Vida ha 25 anni di esperienza in marketing e business development nel settore alimentare. Nel corso della sua carriera ha lavorato per grandi aziende come Yomo, Star e Bolton Alimentari. Dal 2010 al 2013 è direttore marketing in Grandi Salumifici italiani, per poi passare a Rovagnati S.p.A. come international business development. Nel 2024 entra in Rigamonti prima come direttore commerciale per poi diventare ad di King’s.



Nato nel 1981, Dario Nucci, già direttore vendite globale e GM per il Regno Unito di Saquella Caffè, ha oltre 20 anni di esperienza nel settore Food & Beverage. Specializzato nella gestione e nello sviluppo di business internazionali, in particolare verso Stati Uniti, Brasile, Australia e Regno Unito, ha ricoperto ruoli strategici anche in aziende come Fiorucci, F.lli De Cecco, Rigamonti e Citterio Usa Corporation.