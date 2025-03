I Love Poke, prosegue la collaborazione con EG Italia

Continua la collaborazione tra I Love Poke ed EG Italia: dopo aver dato il via alla partnership lo scorso anno con il primo corner in Via Palatino a Milano, I Love Poke ha aperto un secondo punto di ristoro nella stazione di servizio gestita direttamente da EG Italia in Viale Rubicone 31, sempre nel capoluogo lombardo. EG group è uno dei principali rivenditori convenience di alimentari indipendenti del mondo con un'ampia rete di siti nei mercati internazionali in Nord America, Europa e Australia. Fondata come Euro Garages nel 2001, i fratelli (miliardari) Mohsin e Zuber Issa hanno iniziato l'attività con l'acquisizione di un unico sito nel Regno Unito: oggi l'azienda è all'avanguardia nel fornire un approccio innovativo alla vendita al dettaglio presso le stazioni di rifornimento. Il Gruppo EG è entrato nel mercato italiano in seguito a un'acquisizione da Esso in Italia nel 2018: l'offerta del marchio di carburante è esclusivamente Esso. La maggior parte dei circa 1.200 siti sono gestiti da concessionari: un piccolo numero di siti viene invece gestito dal Gruppo EG con partner incaricati.

“Siamo felici di continuare a collaborare con un player importante come EG Italia - commenta Michael Nazir Lewis, co-founder di I Love Poke-perché pensiamo che il nostro format sia perfetto per contesti come le stazioni di servizio, sia su strade a lunga percorrenza, sia in città, perché soddisfa tre importanti caratteristiche. La prima, scalabilità: I Love Poke è un format flessibile, che può essere gestito anche in spazi ridotti mantenendo comunque ad alti livelli qualità e servizio. La seconda, versatilità: la nostra proposta si adatta a ogni tipo di dieta o esigenza alimentare, ed è perfetta sia per una pausa veloce, sia per il take-away. La terza, l’innovazione: siamo in linea con le nuove abitudini di consumo che mettono al centro freschezza, gusto e benessere.”

“L’offerta I Love Poke si è ben integrata all’interno delle nostre stazioni di servizio -aggiunge Luciano Messenio, country manager di EG Italia- consentendo di offrire ai nostri clienti un mix di servizi che ne soddisfa, e spesso supera, le aspettative. Come parte della nostra strategia, continueremo a esplorare partnership significative nei settori food e retail, da affiancare alla vendita di carburanti, per creare un’esperienza completa, conveniente e adatta al target di ogni nostro punto vendita a gestione diretta”.

Il primo e originale format fast casual dedicato al poke hawaiano, in Italia dal 2017, prosegue così il proprio percorso di diversificazione che vede accanto alla rete di store a marchio I Love Poke (sia in gestione diretta, sia in franchising) su tutto il territorio nazionale, corner e punti vendita in situazioni ad alta frequentazione di pubblico come la gdo o i centri commerciali. Agile nella formula, semplice nella gestione e soprattutto healthy: sono queste le caratteristiche che fanno di I Love Poke il partner ideale per un modello di food retail contemporaneo. Il centro unico di produzione, che rifornisce quotidianamente tutti i punti vendita del brand per garantire freschezza e sicurezza alimentare, e il metodo operativo che si basa sulla componibilità delle bowl, per una proposta sempre più personalizzata e fast-casual, accrescono ulteriormente l’appeal di I Love Poke sul mercato.

“Grazie all’esperienza che abbiamo maturato in otto anni -continua Rana Edwards, co-founder di I Love Poke con il marito Michael Nazir Lewis- siamo in grado di soddisfare esigenze di replicabilità e funzionalità con un prodotto che attira sempre di più una clientela molto giovane che ci sceglie perché rappresentiamo un’opzione ‘grab and go’ salutare, ma anche gustosa e veloce da consumare. Il poke è il piatto ideale per tutta la famiglia, per questo abbiamo studiato anche dei menu kids che mettono al centro l’educazione alimentare dei più piccoli favorendo il consumo di verdura e frutta, preziose fonti di vitamine, ma anche di cereali e proteine”.