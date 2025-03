Longino & Cardenal si rafforza negli Usa

Longino & Cardenal, punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale ed internazionale nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi annuncia il rilancio ufficiale della propria attività negli Stati Uniti con una sede del tutto nuova a New York. Con un mercato del Food Service valutato 1,5 trilioni di dollari nel 2024 e una crescita prevista fino a 1,77 trilioni entro il 2030, Longino & Cardenal punta a diventare il partner strategico per i professionisti del fine dining, offrendo ingredienti premium di provenienza internazionale e un servizio su misura per chef e ristoratori.

Dopo un primo approccio al mercato statunitense in piena pandemia, Longino & Cardenal riparte nel 2025 con una strategia solida e strutturata. Da qui la nascita di un nuovo polo logistico, efficiente e innovativo, una squadra del tutto nuova guidata dal Country Manager Franco Denari, e il lancio del primo catalogo dedicato agli Usa, ricco di prodotti esclusivi e realizzato con un nuovo approccio: mettere il cliente al centro, investire in formazione e ricerca e garantire un’offerta senza precedenti - che consacra Longino & Cardenal come primo importatore di ostriche Marconil negli Usa. L’azienda si distingue per il suo impegno nel costruire relazioni di fiducia con i propri clienti, fornendo soluzioni innovative per il settore Food Service. Oltre alla vendita B2B e B2C, Longino & Cardenal mette al centro il dialogo diretto con i professionisti del settore, assicurando consegne puntuali e un servizio basato sull’ascolto attivo delle esigenze del mercato.Per segnare l’importanza di questa espansione, l’azienda ha organizzato un evento di lancio ufficiale a New York in una location iconica: il ristorante The Fulton di Jean-Georges, chef francese di fama internazionale. Questo evento è un segnale forte per il mondo del food service negli Usa, sottolineando la determinazione di Longino & Cardenal a consolidare la propria presenza nel mercato statunitense.

Gli Stati Uniti rappresentano un’opportunità chiave per l’espansione del gruppo, grazie a una domanda crescente di ingredienti di alta qualità, cibi internazionali e soluzioni innovative per un’esperienza culinaria d’eccellenza. La East Coast, in particolare, è un polo strategico per il settore, con una forte concentrazione di consumatori attenti alla qualità.

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Longino & Cardenal negli Stati Uniti”, ha dichiarato Franco Denari, amministratore di Longino & Cardenal Usa, “Questo è solo l’inizio di un anno ricco di novità per noi. Il nostro impegno è portare negli Stati Uniti i migliori prodotti, dai frutti di mare europei a un’ampia gamma di salumi, formaggi e non solo, provenienti da fonti sostenibili in ogni parte del mondo, e non vediamo l’ora di ampliare ulteriormente la nostra offerta nei prossimi mesi.”

Con questa espansione, Longino & Cardenal si posiziona come il punto di riferimento per chi cerca ingredienti d’eccellenza e un partner in grado di garantire qualità, affidabilità e innovazione nel panorama gastronomico statunitense.