Ferrarelle e Fai: 15 anni di sodalizio

Ferrarelle Società Benefit, player nel settore delle acque minerali in Italia, rinnova anche quest’anno il suo storico impegno nella tutela e nella valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale italiano, proseguendo come partner ufficiale la collaborazione con il Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano, celebrando 15 anni di sinergia.

Per la 33° edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’Azienda sarà nuovamente l'acqua ufficiale dell'evento, che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo, offrendo ai visitatori l'accesso a oltre 750 luoghi straordinari in più di 400 città italiane, tra cui siti inediti e di eccezionale valore storico e architettonico, a cui si potrà accedere grazie a visite a contributo libero. Potranno scoprire dimore storiche solitamente inaccessibili, esplorare giardini segreti e visitare complessi industriali riconvertiti in spazi culturali. Oltre ai classici itinerari, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire angoli nascosti del nostro Paese, spesso sconosciuti anche ai residenti locali.

La collaborazione tra Ferrarelle Società Benefit e Fai si è ampliata nel 2010 con il progetto di valorizzazione del Parco Sorgenti di Riardo (CE), un’area naturalistica di circa 150 ettari che ospita le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Natìa, Electa e Santagata. Il restauro della Masseria Mozzi e lo sviluppo dell'azienda agricola biologica Masseria delle Sorgenti Ferrarelle rappresentano un esempio virtuoso di gestione sostenibile del territorio. Anche nel 2025, il Parco Sorgenti di Riardo sarà protagonista delle Giornate Fai di Primavera in Campania, offrendo ai visitatori un'esperienza unica di connessione con la natura e la storia locale nella giornata di sabato 22. Inoltre, in occasione di questo speciale appuntamento, anche la Maison di cioccolato Amedei – di proprietà di Ferrarelle Società Benefit dal 2027 – aprirà eccezionalmente le porte della sua fabbrica ai visitatori. Situata a Pontedera (PI) nel cuore della Food Valley, Amedei rappresenta un esempio di promozione, tutela e valorizzazione delle risorse locali. Infatti, la maestria nella lavorazione del cacao Amedei è il risultato di oltre 30 anni di conoscenza e continua sperimentazione. Un saper fare italiano, in cui eleganza, semplicità e passione si fondono in un gusto che richiama la magia della terra in cui viene creato: la Toscana.

“Sono profondamente grato a Ferrarelle, che ha sempre creduto nel nostro lavoro e, dal 2006, accompagna la crescita della Fondazione sostenendo concretamente la nostra missione. Nel corso degli anni, questa collaborazione si è rafforzata fino a diventare una vera e propria partnership strategica, permettendoci di realizzare progetti fondamentali per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Un esempio straordinario è quello delle Giornate Fai di Primavera, che, con la loro forte vocazione educativa, incarnano perfettamente il valore della responsabilità sociale e civile che condividiamo con Ferrarelle”, ha commentato Marco Magnifico, presidente del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano.





“Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un momento straordinario di condivisione e scoperta del patrimonio culturale e ambientale italiano. Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a questa iniziativa, che incarna perfettamente la missione di Ferrarelle Società Benefit: prendersi cura del territorio e restituire valore alla comunità. Le Giornate FAI di Primavera si inseriscono perfettamente nel tema dell’anno “Un civile servizio”, scelto per celebrare i 50 anni della Fondazione. Questo evento rappresenta quindi un’occasione in cui i cittadini si uniscono per proteggere e valorizzare i tesori del nostro Paese”, dichiara Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente Ferrarelle Società Benefit e Presidente Regionale FAI Campania. “Crediamo fermamente che l'acqua sia un bene prezioso e che la sua conservazione debba andare di pari passo con la valorizzazione del patrimonio naturale e artistico del nostro Paese. Per questo, da quindici anni supportiamo attivamente il FAI e continuiamo a lavorare per un futuro in cui la tutela dell'ambiente sia una priorità condivisa da tutti”.

La partnership con il FAI si rafforza ulteriormente attraverso il sostegno di Ferrarelle agli eventi istituzionali a livello nazionale e al Calendario “Eventi nei Beni del FAI”. Inoltre, l'azienda continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale e culturale, confermando il proprio ruolo attivo nella protezione e valorizzazione delle risorse italiane. In quest’ottica, di particolare valore è la sinergia con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), realtà che condivide l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente, promuovendo il riciclo e la sostenibilità.

I visitatori delle Giornate FAI di Primavera 2025 avranno la possibilità di sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione. Per ulteriori informazioni su prenotazioni e dettagli dell'evento, è possibile visitare il sito: www.giornatefai.it