Fondazione Banfi, a luglio la summer school Sanguis Jovis

La summer school di Sanguis Jovis, Alta scuola di formazione sul Sangiovese di Fondazione Banfi, è ormai un appuntamento "classico" del vino italiano. La sua ottava edizione, prevista a Montalcino (Siena) dal 7 all'11 luglio 2025, apre una riflessione strategica importante, specialmente in questo 2025 in cui tutti ci si interroga su come agire affinché il futuro sia ancora brillante come il passato.

Si parlerà, infatti, di “Heritage. Frontiera del valore fra terroir e storytelling”: 25 allievi, selezionati fra i migliori giovani italiani, saranno i protagonisti, al pari degli oltre 20 docenti di un programma didattico e culturale disegnato da Attilio Scienza e Alberto Mattiacci, fatto di lezioni, seminari, esercitazioni, degustazioni, visite e dibattiti. Tutto, nella splendida cornice di Montalcino, il cuore del Sangiovese.

L’ottava edizione della Summer School Sanguis Jovis porrà a tutti una stimolante domanda: come trasferire in modo nuovo questo valore speciale dei territori nella narrazione dei vini? Il corso si svolgerà presso O.CR.A. Officina Creativa dell’Abitare di Montalcino (Siena) e sarà aperto a venti studenti (10 student, laureati da non più di 18 mesi, e 10 professional), tutti selezionati con un bando di ammissione. Per l’edizione 2025 della Summer School Sanguis Jovis, è prevista l’erogazione di dieci borse di studio per la categoria student e cinque contributi per la categoria professional, nel rispetto della graduatoria degli ammessi. L’erogazione è offerta da aziende ed istituzioni del territorio, ma non solo. La data ultima per l’invio delle domande è il 16 giugno 2025 ed il bando completo è disponibile qui, sul sito di Fondazione Banfi.

In questo primo quarto di secolo, nel quale le grandi sfide epocali come cambiamento climatico, dinamica demografica e intelligenza artificiale hanno riportato al centro dell’attenzione il tema del futuro, può sembrare fuori fuoco occuparsi di un tema che riporta immediatamente al passato: l’heritage. Non è così, e proprio per questo, lo scopo della ottava Summer School Sanguis Jovis è dimostrare come un passato, adeguatamente conosciuto e interpretato, possa essere una leva per proiettare al futuro in modo vincente le imprese italiane della vite e del vino, sangiovese in particolare.

Heritage è il patrimonio, ereditato dal passato, cui viene riconosciuto un elevato valore universale. Sia nell’ambito economico sia in quello vitivinicolo, l’heritage costituisce un valore aggiunto che differenzia prodotti e territori, popoli e comportamenti, ispirando rispetto e ammirazione. Comprenderne l’importanza significa riconoscere la forza della memoria e dell’evoluzione, creando una continuità.

Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese Il primo Centro Studi permanente sul Sangiovese nasce nel 2017 grazie ad un’idea di Fondazione Banfi. L’obiettivo del Centro Studi è fare ricerca, diffondere la conoscenza, formare la classe dirigente del futuro, i tecnici ed enologi del vino. Otto edizioni di corsi di formazione, VI volumi di pubblicazioni scientifiche e un continuo studio e approfondimento sul vitigno a bacca rossa più coltivato d’Italia.