Crisi uova, gli Usa chiedono aiuto all'Europa

Gli Stati Uniti stanno vivendo quella che viene definita la "crisi delle uova". Una pandemia di aviaria senza precedenti, infatti, ha decimato via via gli allevamenti porando alla grave carenza di prodotto. Non solo. Il presidente Trump, fin dal primo giorno del suo nuovo mandato, aveva promesso di abbassare il costo delle uova di cui gli americani sono grandi consumatori: e invece i prezzi sono cresciuti del 59% a febbraio, un incremento tale che sta aumentando anche il contrabbando di uova dal Messico, tanto che, secondo la polizia doganale, i sequestri sono aumentati sino al 36% in questo anno fiscale rispetto al precedente.

Insomma, un dramma sia per i produttori che per i consumatori: una situazione talmente complessa che gli Usa, secondo quanto riportato sulla stampa di Helsinki, sono stati costretti a rivolgersi ad alcuni paesi europei, tra cui la Finlandia e la Danimarca, per far fronte alla situazione difficile crisi. Il problema (per gli Usa) è che la Finnish Poultry Association, l'associazione avicola finlandese, la prima organizzazione a essere stata contattata, ha risposto picche respingendo la richiesta americana. Questo perché, dicono fonti interne, non ci sono state trattative di accesso al mercato tra le autorità finlandesi e quelle statunitensi. Per "trattative", spiega il direttore esecutivo dell'organizzazione, Veera Lehtilä, si intende un processo lungo che comporta ispezioni e studi approfonditi.

Ricevuto il no dalla Finlandia, gli Stati Uniti si sono rivolti alla Danimarca. E così la Danish egg association, riporta la Reuters, si è vista recapitare una lettera da un rappresentante del dipartimento dell'agricoltura Usa in Europa. Nella missiva recapitata pichi giorni fa ale autorità danesi, secondo le agenzie internazionali veniva riportato: "stiamo ancora aspettando ulteriori indicazioni da Washington sui prossimi passi, ma avete una stima del numero di uova che potrebbero essere fornite agli Stati Uniti (supponendo che soddisfino tutti i requisiti di importazione)?".

Ancora non si sa cosa abbiano risposto da Copenaghen, anche secondo gli esperti non hanno dubbi: anche la Danimarca risponderà picche, ricordando che Trump, poche ore dopo la sua rielezione, ha promesso di prendersi "in un modo o nell'altro" la Groenlandia, territorio autonomo danese.