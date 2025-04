Gli Stati Uniti sono a caccia di... uova

Il governo degli Stati Uniti è a caccia di... uova. Le cerca a livello mondiale, soprattutto le sta cercando dall'export in Europa: questo perché intende alleviare una grave carenza (dovuta al diffondersi dell'aviaria) che ha portato i prezzi nei negozi di alimentari a livelli record. Il mese scorso, il Paese ha prodotto 720 milioni di uova da tavola in meno rispetto al febbraio 2024, con un calo di quasi il 10%.

Germania, Italia, Polonia e Svezia sono le nazioni in pole position tra quelle che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha contattato per far fronte alla carenza di uova. Anche perché, pochi giorni fa, ha ricevuto il no da Finlandia e Danimarca (leggi notizia EFA News).

Secondo l'Usda, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, è passato quasi un mese da quando una grave epidemia di influenza aviaria ha colpito le galline da uova: e anche se il prezzo nazionale all'ingrosso di quelle di grandi dimensioni è sceso a 3,27 dollari per dozzina il 21 marzo, ovvero meno della metà del picco di 8,15 dollari per dozzina raggiunto il 21 febbraio, i consumatori statunitensi stanno iniziando appena a desso a vedere il calo dei prezzi all'ingrosso tradursi in una riduzione dei prezzi sugli scaffali delle drogherie. La grande richiesta di uova che di solito accompagna la Pasqua e la Pasqua ebraica potrebbe far salire nuovamente i prezzi il mese prossimo.

Ma rifornire gli americani di uova è complicato per i produttori stranieri e non solo a causa delle tensioni politiche sulla miriade di tariffe d'importazione che il presidente Trump sta imponendo ai principali partner commerciali della sua nazione. Anche se fossero desiderosi di condividere, i Paesi europei non hanno molte uova in eccedenza a causa delle loro epidemie di influenza aviaria e della crescente domanda interna in vista della Pasqua.

Uno dei maggiori ostacoli è l'approccio adottato dagli Stati Uniti per prevenire la contaminazione da salmonella. Le normative statunitensi in materia di sicurezza alimentare prevedono che le uova fresche siano igienizzate e refrigerate prima di arrivare agli acquirenti: nell'Unione Europea, invece, gli standard di sicurezza prevedono che le uova di categoria A siano vendute non lavate e senza refrigerazione prolungata.

Germania

“Si tratta di due sistemi che non potrebbero essere più diversi -spiega Hans-Peter Goldnick, presidente della German Egg Association-. In alcune parti d'Europa, ad esempio, è comune che i consumatori acquistino uova con ancora piume ed escrementi di gallina attaccate". La Germania è uno dei paesi contattati dagli Stati Uniti ma non può contribuire molto: l'industria avicola nazionale produce circa il 73% delle uova consumate nel Paese. "Noi stessi -sottolinea Goldnick- dobbiamo essenzialmente importare uova dall'Olanda ogni giorno per mantenere tutti soddisfatti. Abbiamo circa 45 milioni di uova che possiamo raccogliere dai pollai ogni giorno, mentre in America c'è una carenza di circa 50 milioni di uova al giorno. Questo dimostra quanto sia difficile”.

Polonia

La Polonia, uno dei principali esportatori di uova, ha risposto a una domanda degli Stati Uniti sulla disponibilità di uova. Secondo Katarzyna Gawrońska, direttore della National Chamber of Poultry and Feed Producers, la Camera nazionale dei produttori di pollame e mangimi, "la questione delle uova lavate o non lavate è stata un fattore cruciale quando i funzionari europei hanno preso in considerazione tali richieste. Le uova non vengono pulite nella maggior parte dei 27 Paesi dell'UE perché si teme che la rimozione del rivestimento protettivo naturale dai gusci d'uovo le renda più vulnerabili ai batteri", spiega Gawrońska.

I funzionari veterinari polacchi stanno cercando di determinare se il Paese e i suoi allevatori siano in grado di soddisfare i requisiti statunitensi: ad esempio se la nazione esportatrice ha un sistema di ispezione della sicurezza alimentare paragonabile o un'epidemia significativa di influenza aviaria. Se gli Stati Uniti certificheranno la Polonia come fonte, i membri dell'organizzazione avranno un numero limitato di uova in guscio da vendere, ma potranno fornire “volumi molto elevati di prodotti per la lavorazione delle uova”, ha detto Gawrońska.

Danimarca

L'amministratore delegato della Danish Egg Association, l'Associazione danese delle uova, Jørgen Nyberg Larsen, ha dichiarato che le abitudini nazionali sono parte integrante del problema: le uova lavate sono la norma in Svezia, ad esempio. Ma la Svezia e la Norvegia hanno informato gli Stati Uniti di non avere più uova da esportare, ha detto Larsen. "Per il momento -sottolinea- qualsiasi aumento delle importazioni di uova americane dall'Europa è più probabile che arrivi in polvere o in altri prodotti che possono essere spediti congelati o essiccati". Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, le uova lavorate vengono solitamente pastorizzate per prevenire le malattie alimentari e poi utilizzate nella produzione di alimenti o da ristoranti, ospedali e case di cura. Prodotti da forno, pasta e salse come la maionese sono alcuni dei prodotti commerciali realizzati con uova in polvere.

Italia

In Italia, secondo Coldiretti i funzionari statunitensi hanno anche cercato di sondare gli allevatori del Veneto per ottenere forniture di uova di emergenza. Ma l'Italia produce solo uova sufficienti a coprire la domanda nazionale, quindi la maggior parte dei produttori della regione ha detto di non poter aiutare. Le epidemie di influenza aviaria che si sono verificate dall'inizio dell'anno scorso hanno avuto ripercussioni anche sull'industria avicola italiana.

Altri paesi contattati

Tra gli altri paesi contattati dal governo americano figurano Austria, Norvegia, Spagna e Danimarca. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ottenuto negli ultimi mesi nuovi impegni per le uova da parte della Corea del Sud e della Turchia, anche se non ha specificato la quantità o il tipo di uova.

Brasile

Il Brasile, che tradizionalmente esporta meno dell'1% della sua produzione totale di uova, ha aumentato le spedizioni di febbraio verso gli Stati Uniti del 93% rispetto all'anno precedente, secondo Brazilian Association of Animal Protein, l'Associazione brasiliana delle proteine animali. L'individuazione della malattia di Newcastle, una patologia virale spesso fatale per i polli, in alcune zone del Brasile ostacola inoltre la capacità della nazione sudamericana di diventare un importante fornitore di uova negli Stati Uniti