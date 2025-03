Sanpellegrino: Ilenia Ruggeri nuovo direttore generale

Sanpellegrino ha annunciato la nomina di Ilenia Ruggeri in qualità di nuovo direttore generale. Comasca, classe 1971, la manager vanta una pluriventennale esperienza all'interno del Gruppo Nestlé e una profonda conoscenza del settore beverage, competenze su cui farà leva per guidare la crescita dell'azienda sul mercato italiano.

Laureata in economia aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo quattro anni in Avion Cometics, Ruggeri è entrata nel Gruppo Nestlé nel 2002, lavorando per 15 anni in Purina, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell'area Generating Demand. Nel 2016 è passata a Sanpellegrino con il ruolo di International Marketing Director, per poi assumere nel 2020 la posizione di Head of Marketing e Innovation. In quest'ultimo ruolo, Ruggeri ha dato un contributo determinante allo sviluppo dei marchi e alla strategia di canale nel complesso periodo della pandemia.

In qualità di direttore generale di Sanpellegrino, Ruggeri avrà l'incarico di definire strategie innovative per accelerare le performance dei brand internazionali Sanpellegrino, Acqua Panna e bibite Sanpellegrino, sostenendo al contempo lo sviluppo del marchio locale Levissima e degli aperitivi analcolici. Avrà anche mandato di contribuire allo sviluppo di progetti capaci di amplificare l'impatto positivo dell'azienda e ridurne l'impronta ecologica, in linea con il modello di business di Sanpellegrino che pone il valore condiviso al centro delle proprie attività.

Nella sua nuova posizione, Ilenia Ruggeri lavorerà al fianco dell'amministratore delegato Michel Beneventi, che ha assunto anche il ruolo di Global Head of International Premium Business della business unit globale Nestlé Waters & Premium Beverage, e di Stefano Marini, che ha assunto la posizione di Head of Southern Europe & Aoa.