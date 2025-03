PepsiCo si butta nei prebiotici: acquisita Poppi per 2 miliardi di dollari

PepsiCo ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Poppi, marchio di bibite prebiotiche in rapida crescita. L'operazione vale 1,95 miliardi di dollari, inclusi 300 milioni di benefici fiscali anticipati, per un prezzo di acquisto netto di 1,65 miliardi di dollari. La transazione include anche un ulteriore potenziale corrispettivo di earnout, soggetto al raggiungimento di determinati obiettivi di performance entro un determinato periodo di tempo dalla chiusura della transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione delle autorità.

Poppi è un marchio di bibite funzionali in rapida crescita che combina prebiotici, succo di frutta e aceto di sidro di mele per creare una bibita deliziosamente rinfrescante e a basso contenuto calorico, con non più di cinque grammi di zucchero per porzione. l'approccio di poppi, orientato al consumatore, il profilo culturale e nutrizionale hanno alimentato una base di fan fedeli e guidato una rapida crescita.

“Abbiamo ampliato il nostro portafoglio di alimenti e bevande per molti anni, anche innovando con i nostri marchi in nuovi spazi e attraverso acquisizioni disciplinate e strategiche che ci consentono di offrire scelte più positive ai nostri consumatori -ha dichiarato Ramon Laguarta, presidente e ceo di PepsiCo-. Poppi è un ottimo complemento agli sforzi di trasformazione del nostro portafoglio per soddisfare queste esigenze”.

Il marchio Poppi è stato creato da Allison e Stephen Ellsworth, scoperto su Shark Tank da Rohan Oza e finanziato da Cavu Consumer Partners dal suo seed round iniziale a oggi. “Mentre cerchiamo di riorientare le offerte del nostro portafoglio per rispondere alle esigenze dei consumatori dello spazio bianco, l'intersezione unica del marchio poppi con il benessere e la cultura è un'aggiunta perfetta al nostro portafoglio -spiega Ram Krishnan, ceo di PepsiCo Beverages U.S-. Allison e il team poppi hanno costruito un marchio magnetico che è in anticipo sulle tendenze, con una base di consumatori fedeli e una capacità di crescita dimostrata. Siamo grandi sostenitori del movimento del marchio poppi e crediamo che questo incredibile marchio, unito alle nostre capacità commerciali, possa guidare una crescita continua e l'innovazione per gli anni a venire”.

“Quando ho creato poppi nella nostra cucina, era alimentato dal desiderio di creare una bibita migliore per voi -aggiunge Allison Ellsworth, cofondatrice di Poppi-. Non avremmo mai immaginato quante persone avremmo potuto raggiungere grazie al duro lavoro, alla determinazione e alla chiara missione di creare una bibita funzionale che resiste alla prova del tempo. Crediamo che poppi sia la bibita che sarà apprezzata dalle generazioni a venire e siamo molto grati all'incredibile team di poppi, ai nostri partner che hanno creduto in noi fin dall'inizio e soprattutto alla nostra incredibile comunità. Non vediamo l'ora di iniziare il prossimo capitolo con PepsiCo per portare la nostra bibita a più persone - e so che onoreranno ciò che rende poppi così speciale, sostenendo la nostra prossima fase di crescita e innovazione. Spero che la nostra storia ispiri altri a esplorare le proprie passioni, a rischiare e a credere che tutto sia possibile”.