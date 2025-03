KitKat: Pasqua 2025 di nuovo all'insegna del gaming

Due creazioni esclusive e un concorso speciale che premierà i più fortunati, grazie a 10 biglietti d’oro nascosti nelle uova.

In occasione della Pasqua 2025, KitKat e Sony Interactive Entertainment Italia tornano insieme per regalare ai gamer un’esperienza ancora più coinvolgente. Emblema del break a livello globale, KitKat è da sempre il compagno ideale per concedersi una pausa e, quest’anno, trasforma la Pasqua in un momento di puro relax, gusto e intrattenimento, rinnovando la collaborazione con il brand videoludico più amato dagli italiani. A rendere questa occasione ancora più speciale sono, ancora una volta, le uova di Pasqua firmate KitKat e PlayStation: l’uovo classico al cioccolato al latte e la versione al cioccolato al latte al caramello, arricchiti da pezzetti di wafer croccante. Due referenze pensate per chi ama concedersi un break gustoso e sorprendente.

Le due creazioni pasquali sono avvolte da un pack innovativo che riflette l’estetica distintiva dei due brand. Ma la vera sorpresa è all’interno delle uova: oltre all’iconico KitKat Bunny, il simpatico coniglietto di cioccolato e wafer, ogni uovo contiene un voucher che darà ai consumatori la possibilità di riscattare una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento di PlayStation che consente l’accesso a una vastissima libreria di giochi fruibili sia su console PS4 e PS5 che su PC in streaming, oltre a multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

A rendere la collaborazione ancora più entusiasmante è la novità di quest’anno: il concorso legato ad Astro Bot, titolo in esclusiva per PlayStation 5 e vincitore dell’ambito premio “Game Of The Year” in occasione dei The Game Award 2024. Come un vero e proprio tesoro nascosto, alcune uova fortunate conterranno un biglietto dorato a forma del celebre personaggio, che permetterà di vincere una console PlayStation 5 Slim e una copia fisica del gioco Astro Bot. Il concorso è attivo dal 1° febbraio e sarà valido fino al 31 maggio 2025.

“L’innovazione è da sempre parte del Dna di KitKat, così come la capacità di trasformare ogni pausa in un momento speciale", dichiara Chiara Richiedei, Marketing Manager Gifting&Seasonal di Nestlé. "La collaborazione con PlayStation Italia nasce proprio da una visione condivisa: il break e l’intrattenimento non sono semplici parentesi nella giornata, ma esperienze che arricchiscono con gusto, divertimento e condivisione”.