Ristorazione asset strategico secondo Fipe

Una delegazione della Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha incontrato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per discutere temi strategici legati alla promozione della ristorazione italiana e del Made in Italy nel mondo. All'incontro hanno partecipato il presidente Fipe nazionale Lino Enrico Stoppani, il vicepresidente Sergio Paolantoni, il presidente Fipe Marche Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin, il presidente del Coordinamento dei Ristoranti Autentici Italiani all'Estero, Roberto Costa, il direttore generale Fipe Roberto Calugi e il vicedirettore Luciano Sbraga.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo per rafforzare il dialogo tra istituzioni e rappresentanti della ristorazione, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare il comparto in Italia e all'estero. Tra i temi affrontati quello relativo alla Giornata della Ristorazione, un evento di rilevanza nazionale, in programma il 17 maggio, per valorizzare il settore e sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'importanza della ristorazione italiana nella cultura e nell'economia del Paese. Sul tavolo anche il Bocuse d'Or, prestigioso concorso internazionale di alta cucina che rappresenta un'opportunità unica per promuovere i talenti italiani e la qualità della nostra enogastronomia in cui l'Italia punta a rafforzare la propria presenza nella competizione. Altro tema trattato quello relativo ai Ristoranti Italiani all'Estero, la rete dei ristoranti autentici nel mondo come leva strategica per la promozione del Made in Italy e la tutela della cucina italiana dalle imitazioni.

Al centro del confronto anche il tema della formazione e dei giovani talenti, in relazione anche alla possibilità di interazione con il Piano Mattei per sviluppare progetti all'estero che possano offrire opportunità di crescita professionale ai giovani, incentivando al contempo la creazione di posti di lavoro in Italia. Infine, si è discusso delle strategie di valorizzazione di prodotti iconici italiani, come l'olio extravergine di oliva e i formaggi, utilizzando la rete dei ristoranti.

"La ristorazione italiana è un asset strategico per il nostro Paese -spiega Stoppani- sia in termini economici che culturali. La nostra filiera ha il compito di trasformare la straordinaria ricchezza qualitativa delle produzioni agroalimentari italiane in valore di mercato, contribuendo a diffondere e valorizzare il Made in Italy nel mondo. Eventi come la Giornata della Ristorazione e il Bocuse d'Or sono occasioni fondamentali per esaltare la nostra tradizione gastronomica e il talento dei nostri professionisti. Inoltre, il ruolo dei ristoranti italiani all'estero è cruciale non solo per la promozione del nostro patrimonio culinario, ma anche per contrastare il fenomeno dell'Italian sounding. Fipe continuerà a collaborare con le istituzioni per garantire il riconoscimento e il supporto che il settore merita, sia a livello nazionale che internazionale".