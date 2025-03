Shopfully: Marco Durante nuovo responsabile di Germania, Austria ed Europa dell'Est

Shopfully si rafforza in Europa con una nuova organizzazione commerciale. A seguito dell’integrazione strategica di Offerista e il recente rebranding globale, Marco Durante, già Global Vice President Sales & Marketing e alla guida di Europa, Australia e America Latina, estende la propria responsabilità anche ai mercati di Germania, Austria ed Europa centro-orientale. L’ampliamento del suo ruolo si inserisce in un più ampio piano strategico volto a consolidare Shopfully in Europa e accelerare ulteriormente la crescita della tech company che trasforma l’esplorazione online in acquisti nei negozi fisici.

Nove anni fa, Durante ha iniziato il suo percorso in Shopfully, giocando un ruolo chiave nella crescita dell'azienda. Prima in Italia, poi supportando l’espansione internazionale, ha contribuito a trasformare Shopfully in un player globale, oggi attivo in 25 mercati e partner di oltre 500 tra i principali retailer e brand.

Con un team globale a supporto dello sviluppo internazionale e insieme ai responsabili dei mercati locali, Durante guiderà la crescita dell’azienda in maniera sinergica nei mercati in cui opera. Questo rafforzamento del team rientra in una strategia più ampia volta a supportare ancora meglio i partner locali nel processo di trasformazione digitale del retail, offrendo soluzioni sempre più innovative e su misura per le loro esigenze.

La "sfida" del nuovo incarico, commenta lo stesso Durante, arriva "in un momento decisivo per il nostro business in Europa. L’integrazione di Offerista rafforza il ruolo di Shopfully come partner strategico per retailer e brand, aiutandoli a navigare le grandi trasformazioni del settore, dall’adozione dell’Intelligenza Artificiale alla crescita del Retail Media. Il nostro obiettivo è guidare innovazione e crescita con soluzioni all’avanguardia che semplificano il percorso digitale di retailer, brand e consumatori”.

Questa evoluzione organizzativa si accompagna a ulteriori cambiamenti nel management, tra cui la recente transizione della leadership locale in Germania, Austria ed Europa centro-orientale Stefan Bien e Oliver Olschewski, nominati Managing Director per Germania, Austria ed Europa dell’Est, si uniscono al team Sales & Marketing guidato da Durante.