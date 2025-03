"Kitchen Attraction": Sanbittèr celebra la Giornata Mondiale della Felicità

In occasione della Giornata Mondiale della Felicità, Sanbittèr delinea la “Kitchen Attraction”, sottolineando come la cucina sia diventata negli anni il luogo più felice della casa, cuore pulsante della convivialità e del benessere domestico.

Tutti i più grandi amori iniziano in cucina. Lo sanno bene il cinema, la letteratura e la vita stessa. Questo dimostra una verità universale: la cucina è molto più di un luogo dove si prepara da mangiare, ma è il cuore della casa, uno spazio di felicità e il teatro di momenti indimenticabili, in cui cucinare e conversare vanno di pari passo nella creazione di ricordi. Proprio per questo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità, Sanbittèr dà voce a quella che viene delineata come “Kitchen Attraction”, la tendenza che evidenzia come la cucina sia diventata il luogo più felice della casa nonché spazio di benessere quotidiano.

Numerosi studi hanno dimostrato il legame tra cibo, cucina e benessere emotivo. Secondo una ricerca della Oxford Economics, mangiare in compagnia è associato a livelli più elevati di soddisfazione e felicità. Allo stesso tempo, altre ricerche sottolineano come l’atto di cucinare possa avere effetti terapeutici, riducendo lo stress e migliorando l'umore. La cucina diventa così un luogo di socialità in cui si condividono ricordi ed emozioni, si coltiva la creatività e si rafforzano legami.

La cultura popolare ha spesso celebrato la cucina come un vero e proprio teatro di relazioni e sentimenti attraverso storie che ci ricordano come questa sia un luogo di felicità, crescita e trasformazione. Nel film Julie & Julia, ad esempio, la protagonista riscopre sé stessa proprio attraverso la passione per la cucina, mentre nel romanzo Chocolat di Joanne Harris la cucina è lo spazio in cui si intrecciano destini e si risvegliano emozioni dimenticate.

Anche nel celebre film di animazione Ratatouille, la cucina è il palcoscenico in cui sogni e talento prendono forma, dimostrando che chiunque, con passione e dedizione, può creare qualcosa di straordinario.

Ecco perché Sanbittèr, ambasciatore dell’aperitivo analcolico italiano, ha decretato la cucina come il luogo deputato della felicità della casa, attraverso la “Kitchen Attraction”. Il connubio tra cibo, compagnia e momenti conviviali fa della cucina uno spazio imprescindibile per il benessere quotidiano.

In questo contesto, la cucina diventa quindi lo spazio in cui vivere momenti informali, dove tra una risata e una conversazione, Sanbittèr “ci sta” sempre. Infatti, grazie alla sua capacità di adattarsi a un consumo veloce e senza schemi, Sanbittèr rende l’aperitivo un rituale accessibile ovunque, trasformando la cucina nel cuore pulsante della casa.