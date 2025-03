Mercosur: Meloni per l'equità

“Per quello che riguarda il Mercosur e gli accordi di libero scambio, noi siamo favorevoli agli accordi di libero scambio ma come abbiamo tentato di spiegare molte volte il mercato non può essere libero se non è anche equo e quindi la questione che si sta continuando a porre è una questione legata alla reciprocità che è particolarmente importante per dei produttori come quelli italiani che fanno il grosso della loro fortuna non sulla quantità del prodotto ma sulla qualità del prodotto". Lo dice la premier Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.

"Se non si difende la qualità del prodotto -ha aggiunto Meloni- e non si costruiscono accordi di libero scambio che prevedano condizioni di produzioni equivalenti si finisce per penalizzare le proprie produzioni e questo è qualcosa che credo che neanche lei voglia. Questa è la che noi stiamo ponendo sul Mercosur, sugli altri accordi di libero scambio”.

Immediata la replica di Confagricoltura che plaude all'intervento del presidente del Consiglio sull'accordo Mercosur: una presa di posizione, fa notare l'organizzazione in una nota, che sottolinea la necessità di garantire reciprocità negli scambi commerciali affinché siano equi. "Da subito - sottolinea il presidente Massimiliano Giansanti- Confagricoltura si è opposta all'attuale formulazione dell'accordo Mercosur. Senza garanzie di reciprocità, infatti, le carni bovine, il pollame, il riso, il mais e lo zucchero italiani, già messi a dura prova dalle produzioni ucraine a dazio zero, subirebbero l'impatto disastroso delle importazioni dal Sud America".

"Le parole pronunciate oggi dalla premier Meloni ci fanno ben sperare -prosegue il numero 1 di Confagricoltura-. Confidiamo che si vada verso una negoziazione che difenda la qualità dei prodotti made in Italy e tuteli il reddito delle nostre imprese. Auspichiamo il medesimo approccio alle negoziazioni in corso con India e Thailandia, che rischiano di mettere in difficoltà gli stessi comparti interessati dal Mercosur".