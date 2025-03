Heineken lancia il suo global GenAi lab a Singapore

Heineken ha annunciato il lancio del suo primo Global Generative AI (GenAI) Lab a Singapore. L'iniziativa mira a trasformare il modo in cui l'AI generativa migliora la crescita, la produttività e il coinvolgimento dei clienti nelle attività globali dell'azienda. Creato in collaborazione con AI Singapore, l'Heineken GenAI Lab segna una tappa significativa nel percorso del birrificio per diventare il produttore di birra meglio connesso al mondo.

"Heineken vuole essere il produttore di birra meglio connesso al mondo -commenta Ronald den Elzen, chief digital and technology officer-. La GenAI, svolgerà un ruolo sempre più importante nella comprensione delle esigenze dei consumatori, nel potenziamento del coinvolgimento dei clienti e nel miglioramento della produttività in tutta l'azienda. La creazione del Global GenAI Lab segna una pietra miliare significativa nel percorso di trasformazione digitale evidenziando la nostra attenzione strategica per le tecnologie GenAI avanzate come fattori essenziali per la crescita, l'efficienza e l'innovazione".

"Siamo lieti di annunciare il nostro Global GenAI Lab in collaborazione con AI Singapore -aggiunge Kenneth Choo, amministratore delegato, Apac di Heineken-. Questo laboratorio fungerà da centro di competenza globale, promuovendo l'innovazione dell'IA a livello locale e migliorando al contempo le nostre operazioni su scala globale. Compiendo questo passo significativo, Heineken si sta posizionando strategicamente per un futuro resiliente e prospero, riaffermando il proprio impegno nei confronti di Singapore e della regione Asia-Pacifico. Sfruttando l'eccezionale ecosistema AI di Singapore, i talenti qualificati e le politiche governative di sostegno, siamo entusiasti di guidare lo sviluppo di soluzioni innovative che trasformeranno l'industria delle bevande negli anni a venire".

Il laboratorio guiderà lo sviluppo di soluzioni GenAI avanzate e scalabili in aree aziendali critiche, tra cui sofisticati sistemi agenziali in grado di risolvere autonomamente problemi complessi, dalla creazione automatizzata di contenuti di marketing al reporting finanziario intelligente, fino ai sistemi di assistenza clienti e di gestione delle conoscenze di nuova generazione. L'approccio del birrificio, sottolinea il comunicato ufficiale, "combina le competenze umane con le capacità dell'IA per garantire che le nostre pratiche siano responsabili, creando al contempo soluzioni standardizzate per l'implementazione globale".

Il Lab è stato creato come una collaborazione continua tra il birrificio e AI Singapore, favorendo il trasferimento continuo di conoscenze e la condivisione di talenti. Entro la fine del 2025, il Laboratorio mira a riunire un team di esperti altamente specializzati a tempo pieno che integrerà gli specialisti digitali e tecnologici con i talenti reclutati da AI Singapore. Inoltre, questo team principale avrà accesso al pool di talenti di AI Singapore, consentendo loro di entrare in contatto con i migliori professionisti dell'AI e di sfruttare gli approcci più innovativi del settore.

"Siamo entusiasti di collaborare con Heineken in questa partnership strategica a lungo termine, che la vede come la prima organizzazione a lavorare con AI Singapore nella costruzione di un laboratorio e di un centro di competenza per l'innovazione dell'IA -spiega Laurence Liew, direttore AI Innovation di AI Singapore-. Combinando l'esperienza della società nel settore con le capacità e i talenti all'avanguardia di AI Singapore, stiamo creando un modello potente di come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa portare a soluzioni innovative con un impatto reale”.

L'Heineken GenAI Lab si basa sulla "comprovata esperienza di implementazioni GenAI di successo" del birrificio olandese, tra cui la piattaforma di financial insights che fornisce accesso immediato a un decennio di dati finanziari e la nostra innovativa soluzione KIM (Knowledge and Insight Management), che rivoluziona il modo in cui i team di marketing accedono alle informazioni sui consumatori e sul mercato. Questi successi dimostrano l'impegno di Heineken nell'innovazione alimentata da GenAI e pongono le basi per l'ambizioso programma di ricerca del Laboratorio.