Nestlé: in Messico tutti pazzi per le tavolette di cioccolato

Nestlé sta lanciando le sue prelibatezze Chocobakery in Messico, il quarto mercato più grande dell'azienda in termini di vendite e la seconda economia più grande dell'America Latina, dopo il lancio di successo della gamma in Brasile e in gran parte del resto dell'America Latina.

Il portafoglio Chocobakery include Choco Trio, una barretta di cioccolato che unisce cioccolato al latte con croccanti pezzi di biscotto, Choco Cookies, caratterizzato da un impasto morbido e burroso insieme a cremosi ripieni di cioccolato, e Choco Biscuit, una combinazione perfetta di cioccolato e biscotto. Le tre gamme di prodotti sono disponibili in diverse varietà e formati, con il famoso marchio Nestlé ma anche con forti marchi locali come Garoto.

In particolare in Messico, a partire da aprile, i consumatori potranno gustare la gamma Choco Trio in tre varianti: arachidi, biscotti e panna e cioccolato. "Chocobakery è uno dei segmenti in più rapida crescita nella pasticceria in America Latina", ha affermato Corinne Gabler, responsabile della pasticceria presso Nestlé. "In Messico, il mercato del cioccolato ha registrato una crescita significativa, soprattutto nel segmento delle tavolette che, pur rappresentando solo il 3% del totale, ha registrato un aumento del 24% nell'ultimo anno. In questo contesto, stiamo introducendo Nestlé Choco Trio in Messico. Questo lancio non solo arricchisce il nostro portafoglio, ma offre anche un'indulgenza completamente nuova e di alta qualità ai consumatori messicani".

Come parte della strategia di crescita di Nestlé, l'azienda si sta concentrando su lanci globali più piccoli, più grandi e migliori che dimostrino un potenziale di crescita significativo. La gamma Chocobakery è stata identificata come una delle sei "grandi scommesse" di Nestlé per il 2025, con la capacità di generare oltre 100 milioni di franchi svizzeri di vendite annuali. Nestlé sfrutta costantemente la sua competenza nell'innovazione dolciaria per offrire offerte dal gusto eccezionale, incorporando al contempo nuove consistenze e sapori in un modo che apporti valore ai consumatori.

"I nostri esperti di R&S hanno bilanciato attentamente gli ingredienti della ricetta e progettato il metodo di cottura ottimale per offrire ogni volta un biscotto delizioso e croccante", ha affermato Louise Barrett, responsabile del Nestlé Research and Development Center for Confectionery di York. "Una tecnica di riempimento di precisione che aiuta a creare la tripla combinazione perfetta con il cioccolato e il biscotto croccante".

La decisione di espandersi in Messico si è basata sui solidi risultati di Chocobakery in Brasile e sul potenziale del mercato messicano. Nestlé ha già un portafoglio diversificato nel Paese, con oltre 80 marchi e 1.600 prodotti, e ha annunciato piani per investire un miliardo di dollari Usa in Messico nei prossimi tre anni per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture e affermare il paese come hub di esportazione.

Nestlé ha una presenza di lunga data in Messico, con radici profonde nel Paese che risalgono a 95 anni fa. Questa presenza storica consente all'azienda di sfruttare la sua consolidata infrastruttura, la catena di fornitura e la conoscenza locale per supportare le sue strategie di crescita.