Alimenti alternativi, cronaca di un insuccesso (anzi due)

Non tutti gli unicorni escono col buco. Almeno non ce l'ha fatta Ynsect, la startup francese specializzata in cibo alternativo, ossia nella produzione di ingredienti a base di insetti per persone, animali e piante. La società fondata nel 2011 con sede nell'Essonne e due siti di produzione, uno vicino a Dole, nella regione del Giura, e un secondo, il famoso stabilimento Ynfarm, ad Amiens, nella Somme, non è riuscita a essere l'unicorno che voleva, cioè la startup privata da almeno un miliardo di dollari. Ci è andata vicino, a dire la verità, visto che ha alzato bandiera bianca a 600 milioni di dollari.

L'azienda che voleva "reinventare la food chain" come recita lil logo sul suo sito, ha infatti chiesto la procedura giudiziaria di recupero, dopo aver attratto, appunto, investimenti per oltre 600 milioni di dollari, anche da parte della banca d'investimento pubblica francese BPI France. La procedura è stata avviata presso il Tribunale commerciale di Evry, in Francia, dopo che l'azienda guidata dal presidente Antoine Hubert non è riuscita a ottenere alcun finanziamento: a gennaio aveva lanciato un appello agli investitori francesi, appello che però, è andato deserto. Non essendo arrivata nessuna offerta è stata nominata un'amministratrice alla guida dell'azienda: sarà lei a cercare nuovi acquirenti per la start up che ha più di 100 dipendenti e parecchi creditori nell'indotto.

Nel conto mancano 130 milioni di Euro per completare la fattoria verticale della Somme, regione della Piccardia: Il management aveva già chiuso lo stabilimento dei Paesi Bassi e concentrato l'attività sulla produzione di cibo per animali domestici e per il consumo umano,.

Secondo quanto dichiarato pochi giorni fa da un portavoce della società, "date le circostanze e la carenza di liquidità dell'azienda, la presentazione di un piano di riserva sembra ormai impossibile”. La richiesta di convertire la procedura di salvaguardia in un processo di recupero giudiziario mira ad avviare rapidamente una gara d'appalto per un'acquisizione nell'ambito di un piano di trasferimento, ha dichiarato il rappresentante della società. “La procedura di recupero giudiziario -aggiungono da Ynsect-, e più in particolare il bando di gara per il piano di cessione consentirà di offrire ai potenziali candidati acquirenti che hanno manifestato segni di interesse, così come a eventuali nuovi, un quadro giuridico diverso, adatto a una rapida ripresa delle attività della società. Ynsect rimane quindi sotto la tutela del Tribunale del Commercio di Evry ed è più che mai alla ricerca attiva di uno o più acquirenti nell'ambito di un piano di vendita”, secondo il portavoce.

Inutile dire che questo è un duro colpo per tutto il settore, soprattutto in Francia dove un altro operatore nel settore degli insetti, Agronutris, specializzato in farine e oli a base di mosca soldato nera (BSF) per l'alimentazione di acquari e animali domestici, sta affrontando un difficile momento dal punto di vista finanziario. Il mese scorso, l'azienda francese è stata posta sotto tutela da un tribunale commerciale e sta cercando di stabilizzare la propria situazione finanziaria. Fondata nel 2018 a Tolosa, Agronutris ha inaugurato uno stabilimento di produzione a Rethel, nelle Ardenne, nell'estate del 2022: dopo appena 3 anni, il 23 gennaio 2025 l'azienda ha annunciato che il Tribunale commerciale di Sedan ha avviato una procedura di salvaguardia per la sua holding, EAP Group. La mossa è volta a rafforzare la sua struttura finanziaria e a sostenere il suo continuo sviluppo. La durata della procedura era prevista per sei mesi, con la possibilità di una proroga di altri sei mesi. Il Gruppo EAP ha dichiarato che questa decisione è in linea con il suo obiettivo di guadagnare tempo per rinegoziare i debiti con i creditori, garantendo al contempo la continuità aziendale. Agronutris ha attribuito le sue difficoltà a un clima economico difficile.