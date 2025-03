Agricoltura È: Mattarella inaugura e difende libero mercato

Si è alzato il sipario stamattina sul Villaggio Agricoltura È, l'evento organizzato in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma, per fare il punto sul primo settore italiano e valorizzarne le opportunità. In un'area di oltre 3000 metri quadri, allestita in piazza della Repubblica, a Roma, fino a mercoledì 26 marzo, saranno a confronto istituzioni, produttori, associazioni del mondo agrario, studenti e cittadini in generale.

La manifestazione è promossa dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che, sul proprio profilo Facebook, saluta Agricoltura È come un "viaggio tra qualità, tradizione, innovazione e sostenibilità con il Made in Italy come protagonista".

"Saremo qui insieme a chi vive l’agricoltura ogni giorno: uomini e donne a cui dobbiamo tanto e che, con il loro impegno, rendono l’Italia ancora più forte e orgogliosa", ha dichiarato a sua volta il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, esprimendo il suo ringraziamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui stesso invitato a inaugurare la kermesse.

Dopo la visita al Villaggio - comprendente una sosta agli stand di federazioni come Coldiretti e Confagricoltura - il presidente della Repubblica ha assistito alla cerimonia di inaugurazione, durante la quale ha dialogato con una rappresentanza di studenti degli istituti agrari e alberghieri. Durante questa interlocuzione, Mattarella si è soffermato sull'integrazione europea come "punto di partenza" e, al contempo, "punto di arrivo" e "rivoluzione di pensiero" per la pace e la cooperazione, all'indomani del dramma del secondo conflitto mondiale.

Rispondendo a una domanda sulla Politica Agricola Comune, il capo dello Stato ha fatto riferimento alle tutele del mondo agricolo riconosciute dai Trattati europei. "Per l'Italia il bilancio è altamente positivo", ha detto, sia con riferimento ai mercati in cui il nostro Paese è entrato, sia con riferimento alla "qualità dei prodotti che inviamo, per le filiere agroalimentari che sono diventate produttrici di eccellenze mondiali. Siamo il primo Paese dell'Unione come prodotti tutelati", ha ricordato Mattarella, a dimostrazione della "grande qualità della nostra agricoltura. E' abbastanza facile dire che l'agricoltura rimane nevralgica nell'Unione".

Di seguito un riferimento all'attuale controversia dei dazi. A riguardo, il presidente della Repubblica ha difeso il libero mercato internazionale e gli "interessi" dell'Italia come Paese esportatore. I dazi, ha affermato Mattarella, "creano ostacoli ai mercati" e alla "libertà di commercio" e "penalizzano i prodotti di qualità", tutelando quelli di "minor qualità": ciò, ha commentato, dovrebbe essere "inaccettabile" per tutti i Paesi del mondo, tanto più per l'Italia.

Poi qualche esempio concreto: l'Italia esporta "il 40% del vino che produciamo" e "un terzo del riso" e al contempo importa "la metà del grano che ci serve". Alla luce di ciò, le "guerre commerciali" inducono a "contrapposizioni sempre più pericolose", tuttavia, ha aggiunto Mattarella, l'Unione Europea ha la "consistenza" e la "forza" per "intervenire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione per contrastare scelte di chiusura dei mercati e di applicazione di dazi così immotivati e così generali".

"Il nostro apparato produttivo è strettamente interconnesso con gli altri apparati produttivi d'Europa" e "questo fa dell'Europa un soggetto forte, autorevole sul piano economico". Su questa base, L'Unione Europea dovrebbe diventare garante del mantenimento della "apertura dei mercati che è anche una garanzia di buona vita internazionale" e di "pace". Pertanto "per la pace nel mondo, occorre avere mercati aperti", ha quindi concluso il presidente della Repubblica.

Guarda il video dell'intervento del presidente Mattarella all'inaugurazione di Agricoltura È: