Fondazione Birra Moretti: torna nelle scuole "Responsibility in Education”

In Italia persiste e prevale fortunatamente un approccio moderato e responsabile al consumo di alcol e il binge drinking (letteralmente “abbuffata alcolica”) diffuso principalmente nel Nordeuropa, rimane nel nostro Paese un fenomeno limitato ma che va attenzionato. Rimane una preoccupazione significativa per i giovani, ed è per questo importante continuare a promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre i comportamenti a rischio legati al consumo eccessivo di alcol. Proprio sulla formazione vuole infatti porre l’accento Fondazione Birra Moretti con il programma educativo “Responsibility in Education”. Dedicato al consumo moderato e responsabile e rivolto agli studenti maggiorenni delle classi 5° delle scuole alberghiere, il progetto ha già coinvolto dal 2022 oltre 4.800 studenti di 31 istituti di Scuola Superiore in Lombardia, Puglia, Lazio, Sicilia e Sardegna. E riparte ufficialmente nel 2025 con la prima tappa in Sardegna presso l’Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera "Antonio Gramsci" e a Messina presso l’Istituto d'Istruzione Superiore “Antonello”, supportati dal patrocinio dei rispettivi Comuni.

“Siamo convinti che l’educazione dei giovani sia la chiave per favorire un consumo di alcol responsabile e moderato”, dichiara Paolo Merlin, direttore della Fondazione Birra Moretti. “Con il nostro programma, abbiamo scelto di partire dalle nuove generazioni di professionisti dell’Ho.Re.Ca. che saranno di fatto i futuri ambasciatori dell’educazione alimentare. I giovani oggi sono molto più consapevoli degli effetti sulla salute del consumo eccessivo di alcol e lo riscontriamo ogni giorno durante gli incontri con loro e i loro docenti. I numeri raggiunti dal programma in questi anni scolastici e il crescente interesse da parte degli istituti e degli insegnanti ci confermano la potenza dell’educazione e ci spingono a credere che siamo sulla strada giusta”. “Responsibility in Education” è solo una delle attività di Fondazione Birra Moretti per promuovere il consumo responsabile. La Fondazione nasce infatti con lo scopo di migliorare la conoscenza della birra in Italia, diffondendone la cultura e abbinamenti gastronomici, coerenti con lo stile alimentare italiano e con l’approccio moderato e conviviale tipico della tradizione mediterranea. Una dimensione che viene confermata anche da un recente studio di Osservatorio Birra e Agronetwork: quando gli italiani vanno in un locale per bere una birra, 8 volte su 10 viene sempre consumata a pasto. “Come Fondazione Birra Moretti ci impegniamo quotidianamente per promuovere il consumo responsabile”, prosegue Merlin. “La birra è la più moderata fra le bevande alcoliche e oggi conta anche su una ricca scelta di varianti analcoliche ed a zero contenuto di alcol, migliorate molto nel gusto negli ultimi anni, rendendo oggi queste birre una scelta credibile per i consumatori. Per questo, portiamo avanti un’attività di diffusione della cultura della birra, concentrandoci su fattori che generano un impatto positivo sulla vita culturale, sociale ed economica del nostro Paese”.

Nato nel 2022, “Responsibility in Education” è dedicato agli studenti maggiorenni delle classi 5^ delle scuole alberghiere e mira a rendere i futuri professionisti del fuori casa i promotori di una cultura del bere responsabile e moderato, da sempre appartenente alla tradizione gastronomica italiana. Ad oggi ha già coinvolto oltre 4.800 studenti di 31 istituti.

Il progetto è realizzato in partnership con Aspi (Associazione Sommellerie Professionale Italiana), NoidiSala e Futurely - la piattaforma digitale ed educativa che opera in collaborazione con Zanichelli- e, negli anni, ha potuto contare sul supporto istituzionale, tramite patrocini e presenze istituzionali nei momenti formativi. Nello specifico, il programma prevede una prima fase di confronto attivo in aula, guidato dai docenti degli istituti aderenti e dei partner ASPI o NoidiSala, durante il quale gli studenti affrontano il tema del consumo responsabile e moderato. Successivamente, il percorso si completa su una piattaforma proprietaria di Fondazione Birra Moretti, all’interno della quale gli studenti partecipanti possono accedere sia ai contenuti affrontanti durante la lezione, sia a quelli relativi alla cultura birraria e ad altri di carattere formativo. Infine, grazie a Futurely, gli studenti hanno la possibilità di accedere anche al corso di “Responsibility in Education”, a prescindere dal loro istituto di provenienza. Al termine del percorso, ogni studente otterrà un massimo di 20 ore Pcto, che saranno utili per gli esami di maturità e contribuiranno al voto finale.

Per partecipare al programma, gli istituti interessati possono richiedere informazioni tramite questo link: https://www.fondazionebirramoretti.it/le-nostre-attivita/responsibility-in-education/