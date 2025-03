Lionello (Eurovo): "Nome garanzia per i consumatori"

Efa News ha incontrato Federico Lionello a Milano a margine dell'evento “La Colazione Perfetta by le Naturelle”.

Eurovo ha presentato a Milano i nuovi prodotti della gamma Le Naturelle: la Bevanda Ricca di Calcio e Proteine e il Pancake con uova e miele italiani, pensati per offrire una nuova idea di colazione, con tutto il gusto e la carica delle uova (vedi articolo di EFA News). Il lancio è accompagnato anche da una campagna tv sui canali generalisti, con uno spot che contiene una novità assoluta: per la prima volta viene citata la famiglia Lionello. Ovviamente lo stile è sobrio, in linea con la riservatezza e la serietà che ha sempre caratterizzato la storia di questa famiglia emiliana che ha creato un colosso industriale nell'arco di tre generazioni e che ha sempre messo in primo piano l'azienda e prodotti.

E' Federico Lionello, incontrato a margine della presentazione milanese, a spiegare le motivazioni di questa scelta. Il rilancio del marchio Le Naturelle è avvenuto poco più di 2 anni fa su tutta la linea, sia a livello grafico, sia di prodotti. Ora abbiamo scelto di uscire anche come famiglia per dare una garanzia in più al marchio, già forte di suo, e molto conosciuto dai consumatori, associandolo al nome della famiglia Lionello. Noi produciamo uova buone dal 1950, quando mio nonno, subito dopo la guerra, iniziò il lavoro sulle uova. L'azienda è 100% familiare e 100% italiana: crediamo siano valori da spendere il più possibile. Nel momento in cui molte aziende italiane non sono più di famiglia, né di proprietà italiana, credo sia sempre più importante far conoscere al consumatore questa realtà, che rafforza ulteriormente il valore della marca".

Lionello spiega anche la strategia della linea de Le Naturelle. "In Italia, l'uovo non è (ancora) un elemento privilegiato per la colazione, anche se l'evoluzione del primo pasto della giornata in Italia c'è: Attualmente è molto diffusa la classica colazione cappuccino o caffè e cornetto, ma sempre più italiani fanno una colazione più lunga e più nutriente anche a casa. Ovviamente in albergo hai molta più scelta. Sempre più persone dedicano tempo a una colazione lunga, sana e nutriente in famiglia e a casa, dedicando più tempo a questo pasto che è probabilmente il più importante della giornata".

"Noi eravamo già presenti con l'uovo, che fa parte di tante culture della colazione, sempre più anche in Italia: lo verifichiamo per esempio nell'hotellerie dove è fortemente aumentato il consumo di uova. Ora vogliamo spingere anche sul consumatore italiano offrendogli una gamma completa di prodotti con cui fare una "colazione perfetta". La principale novità è la nostra bevanda a base di albume che sostituisce in pieno l'utilizzo del latte, a cui si aggiungono i nostri pancake freschi Naturelle e ora, dopo l'acquisizione di Waffelman dal febbraio 2025 (vedi articolo di EFA News), anche waffle e pancake che produciamo presso quello stabilimento".

La nuova bevanda si offre coma alternativa anche alle bevande vegetali. "E' proprio cos'", conferma Lionello. "La bevanda è l'unica alternativa a base animale che non sia latte: 30% di albume all'interno della ricetta, senza grassi, né zuccheri aggiunti, ricca di calcio e con un sapore delicato di vaniglia. Lo lanciamo anche per la ristorazione professionale"

"Oggi abbiamo presentato non solo la bevanda, ma il concetto di colazione per Le Naturelle. I primi riscontri dalle vendite sono molto buoni, il pancake sta vivendo un grande successo, è il suo momento, è un prodotto che sta vivendo il suo picco, nel nostro Paese ma anche in Europa e all'estero. Il consumo è sempre più in crescita. Non è un semplice trend, è un prodotto che è entrato nella normale colazione degli italiani".