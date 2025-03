Le Naturelle: bevanda e pancake protagonisti della colazione

Gruppo Eurovo esplora le nuove frontiere dell’uovo con i prodotti per la prima colazione di le Naturelle, anche per il Food Service. L’azienda della famiglia Lionello, da 75 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, ha presentato a Milano le novità durante l’evento “La Colazione Perfetta by le Naturelle”, svelando il potenziale dell’uovo e delle sue proteine in un mercato che negli ultimi anni ha dimostrato un particolare dinamismo nei consumi fuori casa e che il marchio punta a presidiare grazie al suo impegno per l’innovazione.

Per gli italiani sono lontani i tempi della colazione “mordi e fuggi”. Oggi il primo pasto della giornata è un momento da gustare con prodotti di qualità e innovativi, come le bevande sostitutive del latte, ormai diffuse sia al bar sia in hotel, preferite da molti consumatori sia per esigenze alimentari, come intolleranze o allergie (secondo le stime della Fao, circa il 70% della popolazione mondiale è intollerante o sensibile al lattosio , un dato che in Italia si attesta al 50%), sia per una maggiore attenzione alla sostenibilità e ai valori nutrizionali, in particolare l’apporto di proteine. Ad accompagnarli, anche fuori casa, ci sono i pancake, una ricetta tradizionale americana ormai diventata consolidata anche in Italia: il 43% li ha mangiati almeno una volta e 1 su 4 li mangia con la propria famiglia, in particolare se ci sono bambini piccoli o ragazzi. Il 73% li preferisce a colazione mentre il 40% a merenda, soprattutto farciti con condimenti dolci e frutta (90%) . Gli operatori del Food Service si trovano quindi di fronte alla necessità di soddisfare queste richieste, offrendo prodotti gustosi e con un profilo nutrizionale valido.

Dall’ascolto di queste esigenze nascono i nuovi prodotti le Naturelle: la Bevanda Ricca di Calcio e Proteine e il Pancake con uova e miele italiani, pensati per offrire una nuova idea di colazione, con tutto il gusto e la carica delle uova.

“Anche fuori casa, gli italiani preferiscono prendersi del tempo per fare colazione, scegliendo proposte gustose ma anche nutrizionalmente valide, per iniziare la giornata nel modo giusto. Con le Naturelle vogliamo accompagnare gli italiani anche al bar o in hotel, offrendo ai professionisti del Food Service due proposte innovative dal punto di vista della ricettazione e pratiche da quello della preparazione. Presidiare il momento della colazione nell’Ho.Re.Ca. rientra nella nostra strategia di valorizzazione dell’uovo nella gastronomia come alimento ma anche come ingrediente di innumerevoli preparazioni, offrendo agli operatori prodotti capaci di esprimere a pieno il suo potenziale con un’attenzione al food cost e all’ottimizzazione di tempi e risorse”, dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

Novità che nell’ultimo anno ha rivoluzionato il segmento delle bevande sostitutive del latte, la Bevanda le Naturelle Ricca di Calcio e Proteine è frutto di anni di studio e dei costanti investimenti dell’azienda in Ricerca & Sviluppo per offrire al consumatore un’alternativa in grado di rispondere a numerose esigenze alimentari con la sua cremosità unica. Grazie a un innovativo processo brevettato, che le conferisce una fluidità e una consistenza paragonabile a quella del latte parzialmente scremato e un gusto delicato, è caratterizzata da un piacevole aroma di vaniglia che la rende ideale per essere miscelata con caffè e cacao senza alterarne il sapore. In questo modo, la Bevanda le Naturelle rappresenta una valida alternativa al latte vaccino anche nel segmento Food Service, in quanto il potere montante dell’albume garantisce una schiuma persistente, voluminosa e disegnabile, ideale anche per la latte art.

Grazie alla presenza dell’albume, fonte preziosa di proteine ad alto valore biologico e privo di grassi, garantisce un elevato valore proteico e un basso contenuto calorico. Senza zuccheri, ricca di calcio, necessario per il mantenimento di ossa normali, e di fibre, è ideale come alternativa al latte vaccino in quanto naturalmente senza lattosio ed è adatta anche alle persone celiache in quanto priva di glutine. Ottima in caffetteria, ma anche in gelateria: la Bevanda, infatti, sostituisce alla perfezione il latte nella preparazione di gelati gustosi senza lattosio e fino al 50% in meno di grassi e calorie.

Soffici e pronti da gustare, i Pancake con uova e miele italiani le Naturelle creano con la Bevanda Ricca di Calcio e Proteine un binomio perfetto per una colazione nutriente e golosa. Senza grassi idrogenati e con un ridotto contenuto di zuccheri, sono realizzati con ingredienti di alta qualità 100% italiani come le uova da allevamento a terra da filiera integrata e certificata e il miele prodotto nelle 1.000 arnie installate nei terreni agricoli degli allevamenti di Gruppo Eurovo del progetto di ripopolamento apiario “le Naturelle Amiche delle Api”. Grazie al packaging da 4 porzioni, sono una proposta pratica e veloce per bar, hotel e b&b: pronti in pochi minuti dopo essere stati scaldati qualche secondo in padella, in una crepiera o nel tostapane, sono perfetti da guarnire con creme, topping, marmellata o frutta fresca, per una colazione o una merenda equilibrata e gustosa.