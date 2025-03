Levissima: Wizz Air Milano Marathon 2025, corsa per la rigenerazione

Un'occasione per gli amanti della corsa - di ogni età e da tutto il mondo - di vivere un’esperienza all’insegna della rigenerazione, tra sport, corretta idratazione e attenzione per l’ambiente. Da sempre impegnata nella salvaguardia del territorio, Levissima supporterà due distinte iniziative di azioni di restituzione al territorio in collaborazione con VAIA e con il Fondo Forestale Italiano, contribuendo alla riforestazione e alla protezione dell’ecosistema montano.

Per il decimo anno consecutivo, Levissima sarà Official Mineral Water e Green Partner della Wizz Air Milano Marathon, una delle manifestazioni sportive più importanti a livello internazionale arrivata alla sua 23^ edizione, nonché esempio di impegno concreto dell’intera città. Per la quarta volta, il brand sarà anche title sponsor della Levissima Family Run, l’evento sportivo dedicato ai giovanissimi e alle famiglie, attraverso cui il brand mira a educare– non solo gli adulti, ma anche i più piccoli – a comportamenti più sostenibili e uno stile di vita orientato al benessere.

Proprio la sostenibilità è il cuore della visione di Levissima, che con il progetto della piattaforma Rigeneriamo Insieme, lanciata l’anno scorso, ha l’obiettivo di promuove la rigenerazione ambientale e sociale attraverso azioni concrete. A sostegno di ciò, la Wizz Air Milano Marathon e la Levissima Family Run rappresentano un’occasione per rigenerarsi, ma anche per rigenerare. Levissima si impegnerà, infatti, in due diverse azioni di restituzione al territorio montano. In occasione della Family Run, donerà alberi da piantare con il supporto di Vaia, start-up nata per valorizzare le aree colpite dalla tempesta Vaia, mentre per la Milano Marathon effettuerà una donazione al Fondo Forestale Italiano, contribuendo alla protezione delle aree boschive.

La sensibilizzazione ai temi ambientali e alle sane abitudini comincia dalla tenera età: con la Levissima Family Run, il 5 aprile Levissima sarà al fianco dei bambini e delle bambine che aderiranno all’evento, per avvicinarli ai valori dello sport, della corretta idratazione e della salvaguardia dell’ambiente attraverso i piccoli gesti quotidiani, come il corretto riciclo e riutilizzo delle risorse, per dare loro nuova vita. Levissima sarà infatti presente alla partenza con la Limited Edition Issima Il Robot Selvaggio e un’attivazione a tema. Alla Wizz Air Milano Marathon, la 42km che si terrà il 6 aprile, farà da protagonista per la seconda volta una Limited Edition di Levissima in 100% R-Pet (esclusi tappo ed etichetta), nel formato da 33cl, che verrà distribuita durante la corsa nei 10 punti ristoro: un’edizione creata appositamente per l’evento – inclusa la sua grafica – affinché si sprechi anche meno acqua oltre che meno plastica. In accordo con Amsa, Levissima posizionerà lungo il percorso diversi cassonetti dedicati, invitando gli atleti a “fare canestro” per il corretto smaltimento delle bottiglie che useranno durante la corsa. Gli stessi dipendenti Levissima saranno coinvolti: oltre 150 persone dell’azienda, tra runner e volontari. Questi ultimi in particolare si occuperanno della raccolta della plastica per permetterne il corretto riciclo, grazie ad uno speciale kit per operare in sicurezza. La Wizz Air Milano Marathon rappresenterà così una vera occasione per mettersi alla prova non solo come Levissima Runner ma anche come Levissima Volunteer.

“Noi di Levissima abbiamo da sempre a cuore il tema della rigenerazione. La nostra presenza attiva all’evento ci permetterà di essere al fianco dei runner e di tutti i partecipanti – adulti e bambini – in un’esperienza che va oltre la corsa, promuovendo abitudini più sostenibili e consapevoli come cittadini”, commenta Giacomo Giacani, Head of Marketing & Innovation Gruppo Sanpellegrino. “Oltre a essere una delle manifestazioni sportive più rilevanti a livello nazionale e internazionale, la Milano Marathon rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale e ambientale, valori che Levissima condivide e per i quali si impegna attivamente con azioni di restituzione sul territorio”.

Levissima, si impegnerà in due azioni di restituzione al territorio con un’attenzione particolare all’ecosistema montano, una per la Family Run e l’altra per la Milano Marathon. Quella per la Family Run sarà realizzata in collaborazione con VAIA, giovane brand che si occupa di rigenerare i territori colpiti dalla tempesta Vaia del 2018, con il quale è stata inaugurata nel 2024 la “Foresta Levissima”, un progetto di riforestazione che copre 4 ettari di terreno. Nello specifico, verranno piantati, tramite il partner Vaia, un quantitativo di alberi pari al numero di bambini della scuola vincitrice della Family Run, fino a 450 alberi, contribuendo così alla riforestazione del territorio. Per quanto riguarda la Wizz Air Milano Marathon, Levissima sosterrà il Fondo Forestale Italiano, offrendo un contributo dedicato alla protezione e alla conservazione dei territori boschivi. Il Fondo Forestale Italiano, per perseguire questa missione, si impegna ad acquisire le aree boschive, rispettandone le dinamiche evolutive naturali, custodendone la biodiversità.

Inoltre, prima dei due eventi, punto di ritrovo per grandi e piccini sarà il Running Festival, dal 3 al 5 aprile: ad attenderli, lo stand Levissima interamente realizzato con materiali sostenibili. Anche quest'anno lo stand Levissima sarà un'esperienza immersiva e multisensoriale, con diverse attività di ingaggio per i più piccoli e per gli adulti, che permetteranno di scoprire meglio l’impegno di Levissima e la piattaforma di rigeneriamoinsieme.it. Levissima ha inaugurato la piattaforma l’anno scorso, con l’obiettivo di compiere un fondamentale passo avanti, rendendo le persone protagoniste di una vera e propria community, unita nella sfida di creare un futuro più sostenibile, per sé e per il pianeta: con questa missione, l’azienda ha avviato diverse nuove partnership e offre sulla piattaforma strumenti ed opportunità che rendono il contributo individuale semplice e ingaggiante.