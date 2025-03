Ieg chiude il 2024 con ricavi in rialzo del 17,7%

Il consiglio di amministrazione di Ieg, Italian Exhibition Group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. L'esercizio si è chiuso con ricavi a 250 milioni di Euro, +17,7% rispetto all’esercizio precedente, l'ebitda adjusted è a 65,9 milioni di Euro, +33,1% rispetto al 2023. L'utile si è attestato a 32,5 milioni, +146,1% rispetto all’esercizio precedente mentre la posizione finanziaria netta a 13,5 milioni è in miglioramento di 15,2 milioni rispetto a 28,7 milioni al 31 dicembre 2024. Nel solo quarto trimestre 2024 i ricavi si sono attestati a 70,7 milioni di Euro, +12,7% rispetto al quarto trimestre 2023. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 Euro per azione.

“La solidità del nostro modello di business sottolinea l'amministratore delegato del gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni- è confermata dai risultati eccezionali del 2024, anno che ha beneficiato di un calendario maggiormente favorevole rispetto al 2023, con manifestazioni quali Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, ma nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, Rimini Wellness, Ecomondo e TTG".

"Molto positivo -aggiunge Peraboni- l’andamento della divisione servizi correlati sia in termini di fatturato che di marginalità, che ha contribuito unitamente alle altre linee di business a consuntivare risultati superiori alla guidance per tutti gli indicatori finanziari. Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate sul quartiere fieristico di Vicenza (leggi notizia EFA News). Nel frattempo, a ottobre, è stata completatala l’istallazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione dell’espansione del quartiere e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq di spazio espositivo (lerrggi notizia EFA News)".

"Gli investimenti -prosegue l'ad- sono proseguiti anche attraverso l’acquisizione di nuovi prodotti fieristici quali Venditalia che verrà organizzata a Rimini a partire dal 2026, Infra FM e Smart City in Brasile. Per l’esercizio 2025 puntiamo a consolidare ulteriormente la crescita recuperando l’effetto delle biennalità. Inoltre, prevediamo di proseguire l’espansione per linee esterne non solo sui prodotti fieristici, ma anche ampliando l’offerta integrata nel segmento servizi in linea con il nostro piano strategico".

I ricavi della linea di business Eventi Organizzati, che rappresentano il 61,8% del fatturato del gruppo nel 2024, sono stati pari a 154,6 milioni di Euro, in aumento di 32,5 milioni di Euro (+27%) rispetto all’esercizio precedente. Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,7 milioni di Euro in riduzione di 900 mila Euro rispetto al 31 dicembre 2023 "per differente calendarizzazione di alcuni eventi". Gli Eventi Congressuali hanno registrato complessivamente nelle due sedi (Palacongressi di Rimini eVicenza Convention Center), 119 congressi che hanno consuntivato ricavi per 20,8 milioni di Euro, con una variazione incrementale di 1,6 milioni di Euro rispetto al 2023 (in cui erano pari a 19,2 milioni di Euro).