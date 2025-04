Roma Caput casei

Dal 28 marzo, Roma Capitale risponde a pieno titolo anche alla domanda del turismo italiano e internazionale, fregiandosi del titolo di Città del Formaggio e Caput Casei, attribuitole da Onaf Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio durante un evento a tema caseario svoltosi in Campidoglio. Ha ritirato la targa di riconoscimento direttamente il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, che ha presenziato alla manifestazione e all’apertura di una forma da 40 kg di Parmigiano Reggiano.

Alla narrazione della Capitale si aggiunge, quindi, un altro elemento di interesse, omaggio alle tradizioni culinarie millenarie che Roma custodisce, alle 85 aziende casearie attive sul suo territorio, alla produzione consolidata di 4 DOP (Ricotta Romana, Pecorino Romano, Mozzarella di Bufala Campana e Ricotta di Bufala Campana) e di 17 formaggi PAT. D'altronde, nel primo Rapporto sul Turismo Caseario emerge che 17,8% (circa 24 milioni) e il 16,7% (22,5 milioni) di turisti vogliono scoprire l’enogastronomia del territorio visitato. La percentuale sale tra i turisti d’oltre oceano, con il 37% dei first visitor ed il 41% dei repeater che dichiara di voler partecipare a proposte a tema cibo, vino, mentre il 62% di turisti italiani manifesta il desiderio di degustare specialità locali.

"La tradizione agricolo-pastorale di Roma è millenaria e oggi sono oltre cinquanta i caseifici che operano nell'area metropolitana -ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo rifiuti di Roma Capitale-. Il formaggio svolge un ruolo fondamentale in ambito alimentare, ma suoi benefici si estendono al settore economico, sociale, culturale e ambientale. Inoltre, questa giornata è stata un'occasione di confronto e condivisione con le altre Città appartenenti all'albo, che a loro volta rappresentano le eccellenze italiane, uniche per le loro qualità e per le peculiarità dei territori da cui provengono».

Durante l’evento in Campidoglio, Onaf ha presentato al senatore Giorgio Salvitti, consigliere di Francesco Lollobrigida, ministro per l’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, la proposta di dedicare il 12 luglio, ricorrenza di san Lucio, patrono dei casari, a celebrare la tradizione e la cultura casearia italiana, istituendo la Giornata Nazionale del Formaggio. "Nonostante l’Italia vanti il maggior numero di prodotti a marchio di qualità (328 DOP IGP STG food per un valore di 8,9 miliardi di Euro, 57 delle quali nel settore caseario), altri Paesi prima dell’Italia hanno già istituto una propria Giornata celebrativa del formaggio. La presentazione della proposta costituisce un passo fondamentale per valorizzare la filiera casearia come elemento distintivo del Made in Italy", dichiara Pietro Carlo Adami, presidente di OnafF, ente promotore dell’iniziativa, d’intesa con le Città del Formaggio e i Consorzi di tutela.

Presente all'evento anche Antonio Auricchio, presidente di Afidop. "Come presidente dell'Associazione formaggi italiani DOP e IGP, e rappresentante di una famiglia che dal 1859, ovvero da cinque generazioni, è impegnata nella produzione casearia, mi adopero per essere un custode della qualità -ha detto Auricchio-. È un’iniziativa che celebra non solo un alimento, ma un patrimonio culturale, storico e umano che rende l’Italia unica al mondo. Rilancio anche un’idea: sarebbe significativo creare una Capitale Italiana del Formaggio, un appuntamento itinerante annuale sul modello della Capitale della Cultura. L’Italia è talmente ricca di territori, saperi e tradizioni casearie che merita di essere raccontata ogni anno da un luogo diverso, mettendo a valore le persone che credono e amano profondamente il formaggio e ciò che rappresenta".

La proposta è stata condivisa anche dal presidente del Consorzio del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi. "Il Consorzio del Pecorino Romano DOP sostiene con convinzione questa proposta, perché crediamo sia fondamentale promuovere la cultura del formaggio e far conoscere al grande pubblico le eccellenze del nostro Paese. Il Pecorino Romano DOP, ambasciatore della tradizione, è uno dei prodotti simbolo dell’Italia nel mondo. Prodotto esclusivamente con latte di pecora, è caratterizzato da un sapore deciso e aromatico, elemento imprescindibile di molte ricette tradizionali italiane e prodotto da gustare in purezza. Una Giornata dedicata al formaggio rappresenterebbe un'opportunità straordinaria per valorizzare il lavoro di tutta la filiera e sensibilizzare i consumatori sull’importanza della qualità, della tradizione e della tutela delle Denominazioni di origine".