Osservatorio Sanpellegrino: idratazione previene patologie visive

La corretta idratazione gioca un ruolo fondamentale non solo per il benessere generale dell’organismo, ma anche per la salute degli occhi. Numerosi studi scientifici evidenziano come un apporto idrico adeguato sia essenziale per la stabilità del film lacrimale e per la prevenzione di disturbi quali la sindrome dell’occhio secco, l’irritazione corneale e l’affaticamento visivo.

L’occhio umano è costantemente esposto a fattori ambientali e allo stress ossidativo, elementi che possono comprometterne la funzionalità. Il film lacrimale, composto da uno strato lipidico, acquoso e mucoso, necessita di un’adeguata idratazione per mantenere la sua struttura e garantire una lubrificazione ottimale della superficie oculare. Una carenza di acqua nell’organismo può portare a una ridotta produzione lacrimale e a un’alterazione della qualità delle lacrime, favorendo l’insorgenza di sintomi come bruciore, arrossamento e sensazione della presenza di un corpo estraneo.

“La corretta idratazione è indispensabile per il mantenimento del microambiente oculare. L’acqua, infatti, è essenziale per il metabolismo delle cellule della cornea e per la regolazione del sistema lacrimale, fattori chiave per non compromettere l’integrità della superficie oculare. Studi recenti hanno dimostrato che una riduzione dell’idratazione del 2% è già sufficiente per alterare la dinamica del film lacrimale e ridurre l’efficacia della barriera protettiva della cornea, aumentando il rischio di danni infiammatori e degenerativi”, spiega il professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Oltre all’idratazione attraverso il consumo regolare di acqua, ovvero almeno 1,5 litri al giorno, è fondamentale adottare strategie mirate per proteggere la salute degli occhi come il prendersi pause frequenti durante l’uso prolungato di dispositivi digitali e il consumo di alimenti ricchi di omega-3 e antiossidanti.

L’attenzione verso la corretta idratazione e il benessere visivo rappresenta un pilastro fondamentale per la prevenzione delle patologie oculari. In un periodo caratterizzato da un’esposizione crescente agli schermi e da condizioni ambientali spesso sfavorevoli, promuovere una cultura della salute oculare basata su un’adeguata idratazione diventa una priorità per il benessere individuale e collettivo.