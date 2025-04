Ichnusa non filtrata debutta in lattina

Ichnusa annuncia una grande novità per l’arrivo della bella stagione: Ichnusa Non Filtrata debutta nel formato in lattina. Oggi, l’iconica etichetta con i Quattro Mori è una presenza familiare nei frigoriferi, nei bar e nei ristoranti di ogni angolo d’Italia. Tanto che un sondaggio di YouGov la posiziona, tra le 10 marche più note, come la birra preferita degli italiani. Ma fino a pochi anni fa bere una Ichnusa era un privilegio riservato ai sardi o ai turisti in vacanza sull’isola. La svolta arriva nel 2017 proprio con il lancio della referenza Non Filtrata, una scommessa vincente che ha portato l’anima autentica della Sardegna in tutta la penisola.

“Per noi del birrificio di Assemini, Non Filtrata significa molto: rappresenta la passione e l’orgoglio per il nostro lavoro. E con il suo gusto distintivo, la sua ricetta con puro malto d’orzo e l’aspetto piacevolmente velato, dovuto ai lieviti rimasti in sospensione, ha portato in tutta Italia un pezzo di Sardegna. Oggi, con il nuovo formato pratico e versatile, vogliamo offrire a Non Filtrata nuove opportunità di essere gustata in ogni momento, mantenendo intatto il suo legame con la tradizione”, commenta Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa di Assemini.

Ichnusa Non Filtrata sarà disponibile in lattina da 44cl nei punti vendita e nel canale HoReCa a partire dai primi giorni di aprile con una confezione dal design contemporaneo ma in armonia con la tradizione che ne preserva il gusto e l'inconfondibile identità.

Il nuovo formato si affianca alla bottiglia (che resta la preferita dagli italiani per occasioni più tradizionali e conviviali come aperitivi e cene), arricchendo le possibilità di scelta per chi ama gustarsi una birra in svariate occasioni. Con questa novità, Ichnusa Non Filtrata offre una nuova alternativa di consumo e risponde così ai cambiamenti degli stili di vita degli italiani, pur mantenendo intatta l’essenza che l’ha resa una delle birre più amate del Paese.

Dal 30 marzo, Ichnusa Non Filtrata arriva per la prima volta in TV con una campagna dedicata: il nuovo spot, firmato da Robilant, racconta Ichnusa Non Filtrata come un manifesto dell'identità territoriale sarda. L'idea creativa si sviluppa attorno al messaggio “Quando una birra nasce unica, la cosa migliore da fare è non fare niente. Per questo non la filtriamo”, dichiarazione che sintetizza l'essenza di Non Filtrata: non un semplice processo produttivo, ma un'attitudine esistenziale. E così, ogni inquadratura dello spot diventa una narrazione di forza e autenticità, che concentra in 15 secondi l'identità sarda, ruvida, schietta, indomita. Oltre alla campagna TV, Robilant – che ha curato anche il branding e il packaging della birra – ha realizzato la strategia digitale per il lancio del nuovo formato in lattina, a partire da aprile.

Il lancio di Ichnusa Non Filtrata in lattina è un segno dei tempi che stanno cambiando. Secondo una ricerca condotta da AstraRicerche per Ichnusa, 1 consumatore su 2 si dice desideroso di provare birra in questo formato. Oggi la lattina è percepita, tanto in Sardegna quanto nel resto d’Italia, come simbolo della praticità contemporanea: un’opzione leggera, facile da trasportare (71%) e perfetta per essere condivisa in momenti informali e spontanei. La lattina si conferma infatti la scelta preferita in contesti dinamici, come concerti e festival (78%), eventi sportivi (76%), attività all’aperto come passeggiate in montagna o al parco (68%, che sale al 73% in Sardegna) e giornate al mare (64%, con un significativo 77% in Sardegna).

Oltre alla comodità, dal punto di vista del gusto, la lattina offre una protezione ottimale dalla luce, preservando così freschezza e intensità aromatica della birra. Lo sanno il 56% degli italiani. Inoltre, in questo formato la birra si raffredda più rapidamente, restando alla giusta temperatura di servizio più a lungo (58%).

La campagna è stata ideata da Robilant Associati e dai direttori creativi Andrea Bandiera, Tommaso Mezzavilla e Dario Villa, Account Alessia Pranzo e Federica Pagella, Casa di Produzione Withstand, con la regia di Paolo Tonoli, Casa di produzione audio Screenplay e la Visual art & animation di Simone Brillarelli.