Winelivery, in commercio il suo etilometro monouso

In un momento in cui si discute sempre più spesso di sicurezza stradale a seguito dei recenti aggiornamenti al Codice della Strada, Winelivery, azienda milanese di wine delivery, presenta una novità pensata per favorire un approccio pratico e responsabile al consumo di bevande alcoliche: l'etilometro monouso. Da oggi in commercio, il dispositivo si può acquistare direttamente in app e presso i bar e le enoteche del gruppo. L’iniziativa, infatti, è partita ufficialmente a fine marzo e coinvolge sia i clienti del servizio a domicilio, che i clienti dei winebar del gruppo, offrendo un’opportunità concreta per rendere più sicura ogni serata.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai clienti uno strumento semplice e immediato per verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Un gesto rapido, un soffio, appunto, che può aiutare a evitare situazioni di rischio. L’etilometro monouso è facile da utilizzare e consente di rilevare in pochi minuti se il livello di alcol nel sangue è superiore o inferiore al limite legale di 0,5 g/L. in questo modo Winelivery consolida il proprio impegno nella promozione di un consumo consapevole, che non si limita al momento della consegna a domicilio, ma si estende anche all’esperienza fuori casa. Perché il piacere di un buon drink non deve mai mettere a rischio la sicurezza.

“Da sempre ci impegniamo ad offrire non solo un servizio efficiente e di qualità, ma anche a promuovere un approccio responsabile al consumo di bevande alcoliche -sottolinea Francesco Magro, ceo di Winelivery-. Con questa iniziativa vogliamo dare ai nostri clienti uno strumento semplice ma fondamentale per prendere decisioni consapevoli. Winelivery non è solo delivery, è attenzione, responsabilità e cura per la sicurezza dei clienti”.