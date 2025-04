Heineken Silver: dalla birra alla crema di bellezza

Heineken Silver, la birra rinomata per la sua morbidezza ultra-rinfrescante, presenta oggi The Heineken Smootheriser, una crema di bellezza "levigante per la pelle". Sfumando i confini tra birra e bellezza, la crema trae ispirazione dalla formula fresca e facile da bere di Heineken Silver, portando la sua morbidezza oltre la semplice birra.

In un momento in cui i consumatori interagiscono con i marchi in modi più inaspettati, Heineken Silver si sta adattando alle tendenze culturali, andando oltre il marketing tradizionale per creare qualcosa di giocoso e dirompente. Lanciata in Asia, questa creazione inaspettata attinge all'aumento di popolarità della cura della pelle e all'ascesa della cura di sé per coinvolgere un pubblico più ampio con qualcosa di giocoso e dirompente.

Spingere i confini di categoria è nel Dna di Heineken Silver. Prodotta a -1°C per un gusto fresco e fresco, la birra ha sempre ridefinito la morbidezza. Ora, nel vero stile Heineken Silver, il marchio sta facendo scalpore con il suo approccio non convenzionale al coinvolgimento del marchio e suscitando curiosità e conversazione.

"Heineken Smootheriser non riguarda solo il cavalcare le ultime tendenze", dichiara Nabil Nasser, Global Head of the Heineken Brand. "Riguarda la mossa di Heineken di fondere umorismo, innovazione e rilevanza culturale per creare un crossover memorabile che faccia parlare le persone, che siano amanti della birra, della cura della pelle o di entrambe. Dopotutto, quando qualcosa è liscio come Heineken Silver, perché fermarsi alla birra?".

Arricchito con lo stesso orzo e luppolo di qualità che conferiscono a Heineken Silver il suo caratteristico sapore fresco, Heineken Smootheriser è confezionato in modo squisito con una formulazione premium progettata per idratare e nutrire la pelle. Oltre 1000 scatole in edizione limitata sono ora disponibili esclusivamente tramite attivazioni e omaggi selezionati.

Heineken Smootheriser verrà lanciato a Taiwan e in Cambogia, in concomitanza con il lancio ufficiale di Heineken Silver in quest'ultimo mercato. I fan desiderosi di assistere all'emozionante mix di birra e bellezza possono seguire @heineken_tw e @heineken_kh su Instagram per ulteriori aggiornamenti su Heineken Smootheriser.