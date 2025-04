Amadori: al via campagna comunicazione "Storie di filiera"

Un viaggio autenticamente italiano, fatto di persone, tradizione, innovazione e legame indissolubile con i territori di cui fa parte. È questo il cuore di "Storie di filiera", la nuova campagna social multicanale di Amadori - The Italian Protein Company, leader nel settore agroalimentare, che prende il via il 1° aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025.

Attraverso una narrazione coinvolgente sulla piattaforma Meta (Facebook e Instagram) e su LinkedIn, la campagna descrive, con un racconto che si sviluppa per tutto il mese di aprile fino a inizio maggio, la storia, la crescita e il progresso delle filiere integrate Amadori, simbolo dell’italianità, dell’attenzione alla qualità, della grande passione di tutte le oltre 9.300 persone che lavorano per il Gruppo e del costante legame con i territori in cui Amadori è presente.

Diversi appuntamenti tematici accompagneranno la community Amadori e il pubblico in una narrazione che si sviluppa come una raccolta a puntate, ciascuna dedicata a un aspetto chiave della filiera: si parte dalle “Origini” di Amadori, una storia italiana che ha le sue radici in Romagna, per esplorare poi la “Gestione della filiera”, focalizzata sulla presentazione dei siti del Gruppo, tutti in Italia. Un terzo elemento è il “Valore” generato per le comunità, sia in termini di occupazione ed economia locale, che come contributo al benessere sociale.

Si svolge poi lo sguardo al futuro, con l’appuntamento dedicato alla “Innovazione”, che porta l’attenzione verso le prossime sfide del Gruppo e gli investimenti in ricerca, formazione e nuovi modelli di business.

La campagna culmina dando spazio alle “Eccellenze” del Gruppo a livello di prodotti: da Il Campese, il pollo allevato all’aperto e punta di diamante dell’offerta a base di proteine “bianche”, passando alla gamma Veggy, le proteine “verdi” che dal 2025 possono vantare legumi 100% italiani, ed infine Lenti, lo storico prosciuttificio piemontese entrato a far parte del Gruppo nel 2022, portabandiera di una filiera 100% italiana e certificata nelle proteine “rosa”, con la linea “Eccellenze di Filiera”.

Con "Storie di filiera" e l’adesione alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, il Gruppo Amadori ribadisce il suo impegno a diventare la Protein Company italiana più sostenibile e innovativa, che vuole valorizzare le proprie competenze per portare innovazione, qualità e gusto sulle tavole degli italiani, grazie a una proposta alimentare proteica variegata, fondata sulle proprie filiere italiane e di alta qualità, pensata per incontrare le nuove e diverse esigenze dei consumatori.