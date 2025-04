Birra Messina/2. Il brand protagonista a Milano Design Week

Dalla Sicilia, la meraviglia di Birra Messina arriva anche alla Milano Design Week con due appuntamenti imperdibili per rompere la routine e trasformare elementi urbani comuni – come un muro e un’edicola – in scenari inaspettati, capaci di emozionare e affascinare il pubblico, invitandolo a superare le convenzioni per riscoprire la bellezza che si cela intorno a noi.

In via Tortona, un angolo della città si trasforma così in un’opera d’arte a cielo aperto, attraverso il talento dell’artista siciliana Magda Masano, già direttore artistico de Le Panchine delle Meraviglie (leggi notizia EFA News). L’installazione, svelata oggi, sarà visibile per tutto il mese di aprile 2025, offrendo ai passanti l’opportunità di riscoprire il centro di Milano sotto una luce nuova e inaspettata, vibrante di colori. L'artista ha reinterpretato i tradizionali decori di maioliche, volte e pavimentazioni in una chiave ispirata a Birra Messina, trasformandoli in un pattern su un nastro che avvolge l'edificio. Il ritmo del nastro, caratterizzato dall'alternanza di sfondo blu e bianco, segue attentamente la composizione architettonica, rispettando le linee e la struttura del luogo. Il risultato è audace e d'impatto, capace di ricreare le emozioni e l'atmosfera della tradizione siciliana in modo innovativo e coinvolgente.

Ma non finisce qui: dal 7 al 13 aprile 2025, Birra Messina porta la sua magia anche a piazza Morbegno, dove verrà inaugurata L’Edicola Meraviglia, un’installazione che unisce arte e tradizione. Un’esperienza immersiva in un ambiente ricco di suggestioni dove poter assaporare il gusto sorprendente delle referenze della famiglia Birra Messina e scoprire in anteprima i due nuovi bicchieri in edizione limitata firmati da Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro, studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania del biennio specialistico in Grafica, illustrazione e fumetto e Arti e tecnologie digitali coordinati dalla professoressa Ludovica Privitera, ispirati rispettivamente alle Teste di Moro e alla Zagara, simboli iconici dell’identità siciliana.

“Birra Messina esprime in questo modo il suo più grande desiderio, quello di portare la meraviglia nelle vite dei consumatori in tutta Italia, partendo dalla Sicilia, per arrivare in modo straordinario a Milano, in occasione della Milano Design Week. Il percorso comincia dalla sua terra d’origine, Messina, dove celebra la cultura, l'arte e l'identità di una terra ricca e generosa con progetti concreti donati alla comunità, come le Panchine delle Meraviglie, che trasformano luoghi comuni in spazi meravigliosi di incontro e socializzazione. A partire da aprile e per tutto il mese, Birra Messina arriva a Milano, diventando protagonista con vere e proprie opere artistiche, come quella sul muro in via Tortona, e l’installazione dell’Edicola Meraviglia in piazza Morbegno, durante la Milano Design Week. Qui, la bellezza e la meraviglia si fondono con l’arte, valorizzando il patrimonio artistico delle proprie origini, ma portando la meraviglia anche nel cuore pulsante della cultura e del design”, ha commentato Michela Filippi, Marketing Director Heienken Italia.