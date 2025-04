Grandi manovre nel mondo dei piatti pronti per la gdo global

Grandi manovre miliardarie nel mondo dei piatti pronti per la grande distribuzione organizzata globale. L'irlandese Greencore è, infatti, in procinto di acquisire Bakkavor, azienda con sede nel Regno Unito specializzata in piatti pronti e dessert a marchio privato per i principali supermercati britannici.

L'operazione vale 1,2 miliardi di sterline (pari a oltre 1,55 miliardi di Euro) e Greencore sarebbe al secondo tentativo con una nuova offerta in contanti e azioni; la prima offerta, infatti, sarebbe stata rifiutata. La prima offerta valutava l'azienda a 1,14 miliardi di sterline (1,47 miliardi di Euro) ma Bakkavor, anch'essa quotata a Londra, ha dichiarato che l'offerta “sottovalutava in modo significativo” il fornitore di prodotti convenience per la gdo.

In un documento pubblicato oggi, Greencore ha dichiarato che l'ultima offerta “implica” una valutazione di 200 pence per azione per Bakkavor, basata sul prezzo di chiusura delle azioni di Greencore il 13 marzo, l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di offerta. Tale valutazione include il pagamento di un dividendo finale pari all'offerta di acquisto di 1,2 miliardi di sterline. A 200 pence per azione, Greencore ha aggiunto che l'offerta rappresenta un premio del 32,5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Bakkavor del 13 marzo e un premio del 39,8% rispetto al prezzo di chiusura ponderato per i volumi della società, pari a 143 pence nei tre mesi fino al 13 marzo.

A quanto si apprende sembra che la nuova offerta possa essere quella col prezzo giusto. Almeno stando a quanto dichiarato oggi dalla stessa Greencore, secondo cui il consiglio di amministrazione di Bakkavor avrebbe indicato che “i principali termini finanziari rappresentano un valore tale da indurlo a raccomandare all'unanimità” l'operazione ai suoi azionisti.

"I consigli di amministrazione di Greencore Group plc e Bakkavor Group plc -spiega il comunicato- annunciano di aver raggiunto un accordo di principio sulle principali condizioni finanziarie di una possibile offerta in contanti e in azioni da parte di Greencore per l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Bakkavor, per creare un'azienda leader nel Regno Unito nel settore dei cibi pronti con un fatturato combinato di circa 4 miliardi di sterline".

"La prosecuzione della Possibile Offerta -aggiunge la nota- è subordinata, tra l'altro, al raggiungimento di un accordo sugli altri termini e sulle condizioni di qualsiasi offerta, anche per quanto riguarda le autorizzazioni normative, e al completamento della due diligence di conferma reciproca con soddisfazione di Greencore e Bakkavor. Greencore si riserva il diritto di rinunciare a qualsiasi condizione preliminare alla presentazione di un'offerta.