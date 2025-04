Premiati a Palazzo Chigi i Maestri della cucina italiana

Brazzale premiato per l'arte casearia.

Si è tenuta nel cortile d'onore di Palazzo Chigi la cerimonia di consegna del Premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana", istituito con la legge 59 del 19 aprile 2024, per valorizzare le eccellenze dell'enogastronomia italiana (leggi notizia EFA News). Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha conferito il Premio alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e una delegazione di studenti degli istituti agrari e alberghieri di Roma, testimoni del legame tra le professionalità premiate e le nuove generazioni.

Il riconoscimento è stato assegnato a:

per l'arte della pasticceria. Motivazione. tra i più grandi interpreti dell’arte dolciaria italiana, ha saputo coniugare tecnica, rigore e creatività; Carlotta Fabbri per l'arte della gelateria. Motivazione: ha contribuito in modo decisivo all’internazionalizzazione dell’azienda, consolidandone il prestigio nel mondo del gelato artigianale;

per l'arte della gelateria. Motivazione: ha contribuito in modo decisivo all’internazionalizzazione dell’azienda, consolidandone il prestigio nel mondo del gelato artigianale; Franco Pepe per l'arte della pizza. Motivazione: ha trasformato la pizza in un’esperienza gastronomica e culturale attraverso il progetto Pepe in Grani;

Franco Pepe per l'arte della pizza. Motivazione: ha trasformato la pizza in un'esperienza gastronomica e culturale attraverso il progetto Pepe in Grani;

per l'arte della pizza. Motivazione: ha trasformato la pizza in un'esperienza gastronomica e culturale attraverso il progetto Pepe in Grani; Carlo Petrini per l'arte della gastronomia, Motivazione: fondatore di Slow Food, è una delle voci più autorevoli della gastronomia mondiale, grazie a un impegno che coniuga qualità del cibo, biodiversità e diritti delle comunità locali;

Carlo Petrini per l'arte della gastronomia, Motivazione: fondatore di Slow Food, è una delle voci più autorevoli della gastronomia mondiale, grazie a un impegno che coniuga qualità del cibo, biodiversità e diritti delle comunità locali;

per l'arte della gastronomia, Motivazione: fondatore di Slow Food, è una delle voci più autorevoli della gastronomia mondiale, grazie a un impegno che coniuga qualità del cibo, biodiversità e diritti delle comunità locali; Piercristiano Brazzale per l'arte casearia. Motivazione: alla guida di una delle più antiche realtà lattiero-casearie italiane, ha dedicato la sua carriera alla promozione dell'eccellenza produttiva, coniugando tradizione familiare e visione innovativa. Imprenditore di respiro internazionale;

per l'arte casearia. Motivazione: alla guida di una delle più antiche realtà lattiero-casearie italiane, ha dedicato la sua carriera alla promozione dell’eccellenza produttiva, coniugando tradizione familiare e visione innovativa. Imprenditore di respiro internazionale; Maria Francesca Di Martino per l'arte olivicola. Motivazione: è una delle protagoniste più autorevoli dell’olivicoltura italiana, ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva IGP, promuovendo una cultura dell’eccellenza e dell’autenticità;

per l'arte olivicola. Motivazione: è una delle protagoniste più autorevoli dell’olivicoltura italiana, ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva IGP, promuovendo una cultura dell’eccellenza e dell’autenticità; Riccardo Cotarella per l'arte vitivinicola. Motivazione: enologo di fama internazionale, ha dato un contributo decisivo alla crescita e alla valorizzazione del vino italiano nel mondo;

per l'arte vitivinicola. Motivazione: enologo di fama internazionale, ha dato un contributo decisivo alla crescita e alla valorizzazione del vino italiano nel mondo; Massimo Bottura per l'arte della cucina. Motivazione: chef e imprenditore di fama mondiale, unisce tradizione e innovazione, responsabilità e impegno civile.

I maestri sono stati premiati con il conferimento di una medaglia di bronzo, una spilla e un fregio realizzato dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Il premio, sottolinea il comunicato ufficiale, fortemente voluto dal Governo Meloni, colma una lacuna: "prima d'ora l'Italia non riconosceva i talenti e le professionalità nel mondo dell'arte culinaria e vinicola". I Maestri, questo è il loro titolo, potranno anche insegnare negli Istituti specializzati e trasferire così il loro sapere artigiano alle nuove generazioni.

"Abbiamo consegnato un riconoscimento che non esisteva -ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia di premiazione-. Proprio l'Italia, la nazione che più di ogni altra è famosa per la sua arte culinaria, non ha mai ritenuto di dover rendere il giusto merito a chi fa grande quest'arte, a chi la esporta, a chi di fatto costruisce un pezzo fondamentale della nostra reputazione e ci garantisce quell'ammirazione che il mondo intero ci tributa. Abbiamo deciso di colmare questa lacuna e di costruire un sistema di premialità specificatamente dedicato alle professioni della gastronomia, come peraltro avviene da molti anni in altre nazioni europee. Lo abbiamo fatto perché, se siamo la patria del buono e della qualità, noi lo dobbiamo a persone come quelle che sono state premiate oggi, a uomini e donne che sono innamorati dell'Italia, delle sue tradizioni, del suo territorio, del suo patrimonio unico al mondo. Pensiamo che sia giusto per l'Italia ringraziare questi simboli, questi patrioti, questi ambasciatori per il servizio che rendono alla nostra nazione. Abbiamo scelto di attribuire e formalizzare, per ognuna di queste persone, il titolo di maestro, perché è esattamente quello che sono: maestri di cucina, di arte, di vita, di Italia".

"Questa cerimonia non è solo una celebrazione del presente è soprattutto uno sguardo verso il futuro -ha aggiunto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida-. Ed è a voi, ragazze e ragazzi delle scuole alberghiere e agrarie, che oggi voglio rivolgermi con particolare attenzione. Perché tra voi potranno esserci futuri maestri. Siete voi che, con impegno e passione, raccoglierete il testimone di chi oggi premiamo se ne sarete all'altezza. Non celebriamo solo chi ha già raggiunto l'eccellenza, celebriamo anche la possibilità di trasmetterla. Perché uno degli aspetti più preziosi di questo riconoscimento è proprio questo: i Maestri premiati saranno coinvolti nel dialogo con il mondo della scuola, per raccontare la loro esperienza, trasmettere competenze, ispirare i talenti di domani".