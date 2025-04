Il bergamotto di Calabria celebrato dai Maestri della cucina

Nonostante l diatribe che lo vedono protagonista nella lotta tra Igp e Dop (leggi notizia EFA News) il Bergamotto di Reggio Calabria sarà ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo. Gli storici sostenitori e ambasciatori dell’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, ossia Iginio Massari e Franco Pepe sono, infatti, tra i premiati con il prestigioso riconoscimento “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”, consegnato nei giorni scorsi a Roma (leggi notizia EFA News).

“Noi tutti, del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, con a capo l’Accademia Internazionale del Bergamotto, esprimiamo grande soddisfazione per questo importante riconoscimento”, si legge nella nota dell’Accademia. Questo nuovo riconoscimento rafforza ulteriormente il ruolo del Bergamotto di Reggio Calabria nel panorama gastronomico internazionale. Le celebrazioni per questo straordinario agrume non si fermano qui: per l’estate 2025 è in programma un evento senza precedenti, il primo Campionato del Bergamotto in Pasticceria. Organizzato dall’Associazione Apei, Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana, sotto la guida di Iginio Massari, il campionato si svolgerà dal 18 al 20 luglio a Reggio Calabria, in occasione del 25° BergaFest, sul suggestivo Lungomare Falcomatà.

I pasticceri professionisti, reggini, calabresi e dall’Italia tutta, si sfideranno in quattro categorie (lievitati, gelati, torte da forno e torte gelato) tutte con il bergamotto come ingrediente principe. Sarà un’occasione unica per celebrare la versatilità di questo agrume e promuovere l’eccellenza italiana.

Ad arricchire ulteriormente questo percorso di eccellenza, ogni edizione del BergaFest introduce iniziative speciali e premi, tra cui la rinomata “Tabacchiera d’Oro”. Questo riconoscimento onora quegli individui e realtà che hanno dato un contributo determinante nel valorizzare il bergamotto, rafforzandone il legame con l’identità culturale e scientifica italiana.