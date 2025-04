Tuttofood 2025: oltre 3000 buyers al padiglione beverage

Mixology Experience 2025, la manifestazione italiana di riferimento per il mondo beverage, torna con una quarta edizione rivoluzionaria: per la prima volta entrerà negli spazi di Tuttofood la fiera internazionale del B2B agroalimentare in programma dal 5 all’8 maggio 2025 a Fiera Milano Rho (leggi notizia EFA News). Con un’area espositiva dedicata nel padiglione 14, Mixology Experience sarà il cuore pulsante della proposta beverage dell’intera manifestazione, affermandosi come nuovo polo di riferimento per il settore a livello nazionale e internazionale.

Grazie alla sinergia con Tuttofood e la capacità di Fiera di Parma attraverso il know-how di Cibus, Mixology Experience 2025 si inserisce nel contesto del più esteso buyers program italiano dedicato al food & beverage, con oltre 3000 buyer internazionali attesi provenienti non solo dall’Europa ma anche da mercati strategici come Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud-Est Asiatico. Una piattaforma perfetta per generare business, scouting e networking a livello globale. Il salone è pronto ad accogliere circa 90mila visitatori professionali, rendendo così Mixology Experience l’evento beverage più connesso all’economia reale dell’ospitalità italiana.

La sezione beverage sarà anche la vetrina di anticipazioni esclusive sulla prossima edizione di Mixology Experience nel 2026, che tornerà a Milano nell’anno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, proiettando l’evento verso una dimensione sempre più internazionale e strategica per l’Italia. “L’approdo di Mixology Experience all’interno di Tuttofood è una tappa fondamentale e naturale nell’evoluzione del progetto", sottolinea Luca Pirola, fondatore di Bartender.it e ideatore di Mixology Experience. "Il padiglione beverage e della mixology, ma anche la presenza di prodotti per la miscelazione in tutti gli espositori di food sparsi negli altri spazi, rappresentano il preludio a un ampliamento strutturale e strategico del comparto all’interno di Tuttofood, che nel 2026 vedrà nascere un’area ancora più vasta e internazionale dedicata al mondo del bere. Stiamo gettando oggi le basi per fare di Milano il punto di riferimento globale della cultura liquida europea di qualità, perché aldilà delle numeriche, il format è nato con una consapevolezza che doveva promuovere il network decisionale ed il bere bene consapevole”.

Mixology Experience 2025 propone un palinsesto formativo e ispirazionale senza precedenti, animato da masterclass, panel e degustazioni sempre nel padiglione 14. Sul palco si alterneranno nomi di altissimo profilo del panorama mondiale della mixology con la partnership delle più importanti riviste di settore nazionale.

Accanto alle masterclass, saranno attivi workshop tecnici, laboratori hands-on e sessioni di tasting guidati sulle seguenti tematiche: - Il Bar del Futuro, tecnologie e previsioni dell’idea del bar e delle sue dinamiche in evoluzione; - No&Low Alcohol a tutti i campi, necessità o moda?; - Il legame tra il mondo beverage ed il turismo territoriale, la genesi dello story telling; - Il rapporto tra distillati, liquori e spiriti ed il mondo agroalimentare, foodpairing e dintorni; - Socialità e inclusività nel mondo del lavoro e tematiche varie sulla professione.

Con oltre 300 aziende già confermate, il catalogo espositori 2025 include distillerie artigianali, brand iconici, innovazioni Rtd e soft drink premium, tecnologie e attrezzature per bar e hotel. L’elenco è in costante aggiornamento sul sito mixologyexperience.it

Dal 3 all’8 maggio torna la Mixology Week, parte della Tuttofood Week by Mondadori: una settimana di eventi nei cocktail bar, rooftop, hotel e ristoranti di Milano.

Seconda edizione degli Awards, tre concorsi con giurie di esperti che premieranno:

Amaro Awards: Best amaro, Best amaro marittimo, Best amaro di montagna, Best idea/concept, Best packaging.

Grappa Experience Awards: Best grappa giovane, Best grappa invecchiata, Best grappa riserva, Best innovation, Best idea/concept, Best packaging.

Vermouth Awards: Best vermouth rosso, Best vermouth bianco, Best vermouth dry, Best idea/concept, Best packaging.