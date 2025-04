Pet Therapy: animali amici degli anziani

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, è orgogliosa di sostenere per la prima volta nelle Rsa le attività di Interventi Assistiti con gli Animali (Iaa), più comunemente conosciuti come Pet Therapy, insieme a Frida’s Friends. Il progetto, avviato presso la Residenza Anna e Guido Fossati di Monza, struttura della Cooperativa Punto Service, mira a migliorare il benessere emotivo e psicologico degli anziani, attraverso la speciale relazione che si instaura con i pet.

Le sessioni di pet therapy sono pensate per un gruppo di otto partecipanti, per lo più over 80, con diverse forme di decadimento cognitivo, tra cui l’Alzheimer. Guidati da un coadiutore esperto, i partecipanti prendono parte ad un ciclo di incontri settimanali, pensati per coinvolgerli in attività che possano offrire sollievo emotivo e stimolazione mentale. L’obiettivo non è strettamente riabilitativo, ma mira a migliorare il benessere psicologico degli assistiti, riducendo ansia e agitazione condizioni che, se non gestite, possono aggravare lo stato di salute e aumentare la probabilità di un ricovero ospedaliero.

Questi momenti includono esercizi mnemonici, come ricordare il nome del cane, e movimenti delicati come accarezzarlo o spazzolarlo, favorendo rilassamento e coinvolgimento attivo.Grazie alla collaborazione tra l'équipe dell'Rsa e i professionisti di Frida’s Friends, il percorso è studiato per rispondere alle esigenze specifiche dei partecipanti. Ogni sessione si svolge in un ambiente protetto e familiare, con la presenza di un'infermiera di riferimento, che garantisce la sicurezza dei pazienti e il coordinamento con il personale sanitario. Anche la scelta del cane gioca un ruolo cruciale: in un contesto delicato come quello geriatrico, vengono selezionati animali dal temperamento calmo e rassicurante, in grado di favorire un'interazione serena e positiva con i pazienti.

“Per noi è fondamentale offrire supporto agli anziani, perché crediamo che la presenza di un animale possa fare la differenza nella vita delle persone”, dichiara Mario Colombo, presidente della Onlus Frida’s Friends. “Attraverso la pet therapy, gli ospiti hanno l’opportunità di stimolare l’interazione e il benessere emotivo. Anche le persone con difficoltà cognitive più avanzate possono trarre beneficio da questi momenti, mostrando curiosità e riscoprendo, come in questo caso, ricordi che sembravano lontani”.

"Grazie al supporto di Purina e Frida’s Friends, abbiamo l’opportunità di portare la pet therapy nella nostra struttura, un’esperienza che lascia un segno molto positivo nel cuore dei nostri ospiti”, dichiara Silvia Dimilito, direttrice della Residenza Anna e Guido Fossati di Monza. “La presenza di questi straordinari animali da compagnia crea momenti di serenità e connessione autentica, non solo tra i pazienti, ma anche nel legame speciale che si instaura con i pet stessi. È la dimostrazione di quanto un cane possa davvero fare la differenza nella vita delle persone, offrendo conforto, vicinanza e un senso di appartenenza. Siamo davvero felici di poter intraprendere questo bellissimo percorso".

La presenza di un animale può fare la differenza in ogni fase della vita, soprattutto in età avanzata, quando il declino cognitivo, la perdita di autonomia e la solitudine possono farsi sentire con maggiore intensità. Un pet può risvegliare ricordi ed emozioni positive, offrire momenti di serenità e connessione e alleviare il senso di isolamento. Sostenendo iniziative come questa, Purina rinnova il suo impegno per il benessere delle persone, riconoscendo l'importanza del legame tra persone e animali da compagnia nel migliorare la qualità della vita, anche nei momenti più delicati e durante la vecchiaia.Questo progetto segna un nuovo passo nell'impegno di Purina per portare i benefici della Pet Therapy a diverse tipologie di pazienti. Non è, infatti, il primo intervento dell’azienda in questo ambito. Dal 2024, Purina sostiene due importanti iniziative: a Milano, con il progetto “Quattro zampe in corsia” insieme a Frida’s Friends, supporta le attività di Pet Therapy presso la Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli; a Torino, presso la Dental School dell’Ospedale Molinette, promuove insieme a For a Smile Onlus ETS una serie di incontri di Dog-Pet Therapy per offrire sollievo emotivo ai piccoli pazienti con disabilità e non, in attesa di un intervento odontoiatrico.

“In Purina crediamo fermamente nel valore del legame tra persone e pet e nei benefici concreti che questa relazione può offrire, in particolare nelle situazioni di maggiore fragilità”, dichiara Rafael Lopez, Regional Managing Director Italia e Sud Europa di Purina. “Sostenere gli interventi assistiti con gli animali è parte integrante del nostro impegno nel favorire il benessere in ogni fase della vita, dall’infanzia fino all’età più avanzata. Collaborando con partner di eccellenza, come Frida’s Friends e la Residenza Anna e Guido Fossati, vogliamo offrire un contributo concreto per migliorare la qualità della vita delle persone, consapevoli che la relazione con un pet rappresenta una risorsa preziosa e duratura”.

Con questa nuova iniziativa, Purina conferma il proprio impegno nel sostenere progetti che valorizzano il ruolo dei pet nella società, con un'attenzione particolare verso le presone più fragili. Attraverso iniziative come questa, l'azienda ribadisce la propria missione di migliorare la vita degli animali da compagnia e delle persone che li amano.