Nestlé: latte in polvere e soia per combattere la denutrizione

Nell'ambito dei suoi sforzi per rendere la buona alimentazione accessibile a chi ne ha più bisogno, Nestlé lancia nelle Filippine Bear Brand Milk N' Soy, una bevanda a base di latte in polvere e soia per bambini in età scolare.

Quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo non possono permettersi una dieta sana e molti non hanno accesso a una buona alimentazione. Poiché i bambini in età scolare si trovano in una fase di crescita e sviluppo mentale significativi, necessitano di una dieta sana ed equilibrata che includa proteine, vitamine e minerali da fonti come cereali, verdura, frutta e latticini. Nelle Filippine, la denutrizione nei bambini in età scolare rimane un problema significativo di salute pubblica. Nestlé si propone di contribuire ad affrontare il problema con Bear Brand Milk N' Soy, che unisce la bontà del latte alla convenienza di proteine vegetali di alta qualità, come quelle della soia.

"Abbiamo creato Bear Brand Milk N' Soy per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e le preferenze di gusto dei bambini in età scolare e l'abbiamo reso accessibile alle famiglie filippine", ha affermato Serena Aboutboul, responsabile della divisione strategica di nutrizione. "Questa nuova bevanda dal gusto eccezionale amplia ulteriormente la gamma di prodotti Bear Brand nelle Filippine, che già fornisce milioni di porzioni di bevande a base di latte arricchite con micronutrienti ai bambini ogni giorno. Crediamo che ci sia un significativo potenziale di crescita nell'estendere i benefici di Bear Brand ai bambini più grandi durante gli anni della scuola".

Il latte è un'importante fonte di nutrienti come proteine, calcio e vitamine, mentre la soia fornisce proteine di alta qualità con aminoacidi essenziali, grassi sani, fibre e altri nutrienti.

"Le proteine di soia non sono solubili come le proteine del latte e presentano un sapore di fagiolo e una consistenza granulosa se combinate con il latte", spiega Isabelle Bureau-Franz, responsabile Ricerca e Sviluppo Nutrizione di Nestlé. "Tuttavia, la nostra innovativa tecnologia a base di enzimi ci permette di miscelare perfettamente proteine del latte e vegetali, dando vita a bevande nutrienti e convenienti, dal gusto eccellente e dalla consistenza morbida e cremosa".

Prodotti simili per bambini in età scolare sono già stati lanciati in Nigeria con il marchio Nido e sono ora in fase di espansione in Asia, altre parti dell'Africa e America Latina.