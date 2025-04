Interspar: riaperto punto vendita di Vibonati con nuove aree e servizi

Despar Centro Sud riaccoglie i clienti nel rinnovato Interspar di Vibonati (SA), nell’ottica di un ambizioso progetto di riammodernamento della rete, come indicato nel Programma quinquennale degli investimenti 2021-2025: questo unisce sostenibilità, innovazione e potenziamento dei servizi offerti, per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità dei prodotti e all’esperienza di acquisto. Importante anche l’ampliamento della squadra, che conta un totale di oltre 70 collaboratori e collaboratrici, di cui 10 nuovi addetti assunti.

Lo store, sito in Via Nazionale, Località Oliveto, presso il Centro Commerciale Le Ginestre, presenta un design moderno, in linea con le innovazioni del Format 35, il concept di Despar Centro Sud elaborato in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International. Il progetto di restyling riconferma l’impegno sostenibile perseguito da Maiora: sono stati installati impianti di illuminazione a Led a basso consumo energetico, dal momento che la maggior parte dei componenti dei faretti, certificati Epd, è stata realizzata tramite stampa 3D con più del 60% di materiale policarbonato riciclato; inoltre, gli impianti del freddo a CO2 di ultima generazione consentono l’efficientamento energetico, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Novità importante è l’installazione del primo impianto di climatizzazione in grado di utilizzare un gas refrigerante con un indice di riscaldamento globale (Gwp) pari ad un terzo rispetto a quello comunemente utilizzato, dunque con un ridotto impatto ambientale.

All’interno dell’Interspar di Vibonati, i clienti troveranno una vasta gamma di servizi e reparti, caratterizzati dalla presenza di prodotti locali e da un approccio che unisce tradizione e innovazione. Per rendere confortevole e rapida la spesa quotidiana, inoltre, lo store mette a disposizione anche 4 casse self, oltre a 6 casse assistite.

"Siamo felici di poter accogliere nuovamente i nostri clienti presso il rinnovato Interspar a Vibonati, con tutta l’efficienza e la qualità che il nuovo Format 35 prevede", spiega Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora SpA SB. Attualmente, contiamo ben 139 punti vendita in Campania, tra diretti e franchising: è un segnale chiaro della nostra attenzione nei confronti del territorio in cui operiamo, nonché delle persone che ripongono quotidianamente in noi la loro fiducia. L’esteso assortimento e l’ampliamento della squadra, inoltre, ci consentiranno di offrire un’esperienza di acquisto ancor più completa e soddisfacente".