Aceto Balsamico Modena Igp: Mazzetti nuovo presidente

Nel triennio 202​5-202​8 sempre più attenzione alla tutela, alla valorizzazione del prodotto e alla denominazione.

Cesare Mazzetti sarà il presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena per il prossimo triennio. Questo l’esito delle elezioni del nuovo consiglio di amministrazione tenutesi in occasione dell’assemblea dei Soci del Consorzio di questa mattina. Al suo fianco, come vicepresidenti, Sabrina Federzoni e la presidente uscente Mariangela Grosoli.

“Sono onorato dell’incarico ricevuto", commenta il neopresidente Mazzetti, e ringrazio tutto il Cda per la fiducia, in particolare Mariangela Grosoli per il lavoro svolto negli anni precedenti, in un settore complesso che necessità di continua tutela per difendersi da imitazioni, evocazioni e tentativi di usurpazione della nostra denominazione che va protetta e soprattutto promossa in un mercato attualmente complicato e incerto. Faremo il possibile per coinvolgere tutti gli operatori della nostra filiera, dando continuità ai nostri progetti e continuando ad ascoltare le esigenze di tutti i produttori, grandi e piccoli, perché per il nostro settore, che è già al quinto posto nel paniere della Dop economy italiana è fondamentale crescere ancora”.

Un triennio che si presenta all’insegna della continuità, con la conferma di fatto dell’indirizzo politico e le strategie portate avanti negli ultimi anni. L’assetto della leadership, improntata sui principi di condivisione e di coesione, riprende la figura del presidente affiancata da due vicepresidenti che per il prossimo triennio saranno Sabrina Federzoni e Mariangela Grosoli, rappresentanti di famiglie che hanno fatto la storia dell’Aceto Balsamico di Modena.

“Ho svolto con dedizione ed orgoglio il ruolo di presidente affidatomi dal Cda durante questi otto proficui anni", spiega la vicepresidente Grosoli, "e con piacere ho rinnovato la mia disponibilità a far parte del consiglio, questa volta in un ruolo diverso ma che mi permetterà di dare continuità con il mio supporto ai tanti progetti intrapresi che stiamo portando avanti con dedizione e impegno”.

L’altro vice presidente per i prossimi tre anni sarà Sabrina Federzoni, che dichiara: “Sono felice e faccio gli auguri al nuovo consiglio che continuerà ad operare in continuità con quanto fatto in passato. L’alternanza nel ruolo di presidente non cambierà la nostra strategia e garantirà la continuità di programmazione nel rispetto prima di tutto della storia, della cultura e del prodotto che rappresenta un’eccellenza modenese nel mondo”.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp si compone quindi per i prossimi tre anni con Cesare Mazzetti (presidente), Sabrina Federzoni (vicepresidente), Mariangela Grosoli (vicepresidente), Camillo Cremonini, Giacomo Ponti, Claudio Stefani, Francesco Toschi e i due nuovi entrati, Massimo Malpighi e Francesco Milano. Nel Collegio Sindacale riconfermati Tiberio Bonvicini (presidente), Pier Giorgio Cecchini (membro effettivo), Claudio Vellani (membro effettivo), Stefano Prampolini (supplente) e Francesco Salardi (supplente).

Il nuovo triennio del Consiglio e della Presidenza del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena si presenta dunque all’insegna della continuità e della valorizzazione del prodotto in particolare attraverso un rafforzamento del legame con Modena ed il territorio di produzione. Già presidente del Consorzio al momento dell’ottenimento del riconoscimento della Igp per l’Aceto Balsamico di Modena, nonché vicepresidente del Consorzio negli ultimi due mandati di Presidenza di Mariangela Grosoli, Cesare Mazzetti è un volto noto nel sistema Dop e Igp. Presidente dell’azienda da lui fondata in provincia di Modena, tra i principali produttori di Aceto Balsamico di Modena Igp e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, è infatti presidente di Fondazione Qualivita, attiva nella valorizzazione del settore dei prodotti Dop Igp Stg agroalimentari e vitivinicoli e siede in altri importanti organismi nazionali ed internazionali.