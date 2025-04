Italia protagonista ad Agrishow 2025 in Brasile

Il Padiglione Italiano è uno dei punti salienti dell'edizione di quest'anno della maggiore fiera del settore brasiliano Agrishow, una delle più grandi fiere agricole del mondo e la maggiore del Brasile che aprirà i battenti il prossimo 28 aprile a Ribeirão Preto, città di 720mila abitanti a 314 km da San Paolo.

Organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico dell'Italia (ICE/ITA), il Padiglione Italiano rafforza l'importanza del nostro paese come partner strategico del Brasile nella fornitura di tecnologia per il settore. La fiera, come sottolinea l'Ice in un comunicato, ha nel Padiglione Italiano uno dei punti salienti dell'edizione di quest'anno, che celebra i 30 anni. L'obiettivo della presenza italiana è quello di rafforzare la connessione tecnologica tra il Brasile e l'Italia, offrendo soluzioni che vanno dalle macchine agricole alle tecnologie digitali per ottimizzare la produzione rurale.

Lo spazio dedicato al made in Italy è quello di Via D2c1 con un padiglione da 900 mq. Attento alla crescita del settore ortofrutticolo in Brasile e alle opportunità che possono sorgere per l'innovazione tecnologica, il governo italiano, attraverso ICE/ITA, ha ampliato quest'anno la sua presenza all'Agrishow inaugurando un nuovo spazio espositivo di 450 mq in Via F1d2, dedicato a questo segmento.

"L'Italia -spiega Antonio Monge, rappresentante dell'ICE/ITA- celebra 25 anni di partecipazione ininterrotta alla fiera, essendo l'unico paese straniero a mantenere un Padiglione Internazionale sin dagli albori dell'evento. Lo spazio destinato all'Italia ha sempre ospitato aziende italiane che hanno presentato e continuano a presentare il meglio del Made in Italy nel segmento delle macchine agricole”.