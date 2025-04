Mulino Bianco celebra i suoi 50 anni con tre premi iconici anni '80

Continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco. Tra le iniziative ideate dal brand per festeggiare un compleanno speciale c’è il ritorno degli iconici premi che hanno fatto sognare più di una generazione. Ed oggi gli amati oggetti da collezione degli anni ‘80 si riaffacciano in un’edizione preziosa in collaborazione con grandi brand del design italiano, Ariete per il Fornetto Sfornabontà, Celly per la MulinoSveglia e Seletti per il portapane Pancestì.

Il "Fornetto Sfornabontà" è un elettrodomestico rétro che unisce eleganza e funzionalità. Le sue linee morbide e i delicati colori pastello richiamano l'atmosfera degli anni '80, periodo in cui Mulino Bianco lanciò i suoi premi più iconici. Questo fornetto non solo consente di preparare golose ricette casalinghe, ma arricchisce l'ambiente con un perfetto equilibrio tra praticità e fascino vintage. La "MulinoSveglia" digitale, con il suo display luminoso e intuitivo, è molto più di un semplice strumento per misurare il tempo: è un vero e proprio pezzo di storia del brand, capace di rendere ogni risveglio un momento speciale. Il "Pancestì" è un portapane dal design moderno e funzionale, che conferisce un tocco di stile alla cucina.

Un tuffo nel passato con premi che sono rimasti indelebili nella memoria. Nel 1978, la prima raccolta punti della storia di Mulino Bianco vede come premio il Coccio, una scodella in terracotta per la prima colazione che ricorda le tazze dove i nostri nonni consumavano la zuppa di pane e latte. Il Coccio rappresenta il capostipite di una lunga serie di regali: tazze, zuccheriere, biscottiere, bricchi, teiere, piatti, vassoi e tovaglie dall’inconfondibile fondo giallo e dai disegni un po’ naif per premiare la fedeltà dei consumatori. La promozione ha un successo travolgente. Vengono raccolte oltre 600 milioni di "spighe" per ricevere il Coccio a casa e alla fine 20 milioni di cocci sono entrati nelle case di ben 6 milioni di famiglie. Se il Coccio è il primo premio messo in palio, nei ricordi degli intervistati svettano Fornetto scaldabrioche e Tovaglie, tra le raccolte punti più citate secondo la survey AstraRicerche (26,4% e 21,8% rispettivamente); circa 1 intervistato su 6 ricorda, invece, le raccolte punti dedicate al Coccio, alla Radio Sveglia a forma di Mulino, ai piatti, al portapane, alla zuccheriera e agli astucci e agli zaini del piccolo Mugnaio Bianco.

Nel 1989 la “simpatica Sveglia” fece il suo debutto nei cataloghi della raccolta punti Mulino Bianco. Famosa interpretazione “attrezzata” della forma del Mulino che esordisce nel 1988 come radio con un’antenna che spuntava dal comignolo e che negli anni è stata anche una custodia che racchiudeva giochi da tavola e oggetti di cancelleria. Per ottenere questa sveglia, tra i premi più ambiti, erano necessari 66 "covoni", i bollini ritagliati con cura dalle confezioni dei prodotti e incollati sulla scheda.

“Il ritorno di questi premi è un omaggio ai ricordi che, oggi più che mai, rappresentano un valore prezioso per l’azienda dopo mezzo secolo di storia", spiega Elena Bernardelli, Vice President Brand Activation & Consumer Engagement Mulino Bianco. "Quando le raccolte punti Mulino Bianco hanno fatto il loro debutto, hanno subito conquistato il cuore delle famiglie italiane, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume. Erano più di una semplice promozione: diventavano un rito familiare, un momento di condivisione che univa grandi e piccoli, consentendo alla marca di vivere nella quotidianità delle famiglie italiane non solo con i proprio prodotti ma anche con oggetti iconici. Oggi vogliamo ricreare quella stessa magia, costruendo un ponte tra passato e presente. Questi oggetti non sono solo premi, ma simboli di una storia intrecciata di piccoli e grandi momenti che continuano a infondere calore e significato alle nostre vite”.

Per prendere parte ai festeggiamenti dei 50 anni di Mulino Bianco basta acquistare due confezioni di prodotti e registrare lo scontrino sulla pagina dedicata. La promozione è attiva tutti i giorni, fino all'8 dicembre, dalle 10:00 alle 22:00. È possibile partecipare anche tramite telefono, per tentare la fortuna e vincere esclusivi premi da collezione.