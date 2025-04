Giornata Made in Italy: Assica celebra con una masterclass

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, Assica ha preso parte alle celebrazioni con un’iniziativa dedicata ai giovani. Oggi, presso l’Ipseoa Vincenzo Gioberti di Roma, l’Associazione ha organizzato una masterclass rivolta agli studenti delle classi quinte, focalizzata sulla nutrizione e sull’importanza di una corretta alimentazione in età adolescenziale.

L’evento ha visto la partecipazione di Elisabetta Bernardi (nella foto), nutrizionista e docente dell’Università di Bari, che ha approfondito il tema delle fonti proteiche, sottolineando il loro ruolo fondamentale nell’alimentazione: “Le fonti proteiche comprendono alimenti di origine animale e vegetale. Carne, salumi, pesce, uova e latticini forniscono proteine ad alto valore biologico, contenenti tutti gli aminoacidi essenziali. Sono alimenti altamente efficienti e per questo presenti nella piramide della dieta mediterranea, che non esclude alcun alimento, ma li include tutti nelle giuste proporzioni”.

A conclusione della masterclass, gli studenti avranno l’opportunità di gustare una delle merende più tradizionali del Made in Italy: pane abbinato ai salumi, un perfetto esempio di equilibrio tra gusto e nutrizione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy, un appuntamento istituito per valorizzare le eccellenze produttive del nostro Paese. Come dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, “questa giornata rappresenta un’opportunità unica per valorizzare la forza delle nostre imprese, il valore delle nostre tradizioni e il loro impegno verso un futuro fondato su innovazione e sostenibilità. Su questo fronte si concentra anche l’azione del Governo, impegnato non solo a promuovere l’eccellenza italiana, ma anche a sostenere i comparti strategici nelle sfide legate alla doppia transizione e al mutato quadro geopolitico”.

Con questa iniziativa, Assica conferma il proprio impegno nella promozione della cultura alimentare e della qualità dei prodotti italiani, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Un impegno che si concretizza anche attraverso il progetto “Trust Your Taste – Choose European Quality“, che porta l’associazione a incontrare gli studenti degli istituti alberghieri per approfondire la conoscenza della carne suina e dei salumi. Un’opportunità preziosa per i futuri professionisti del settore, che potranno così acquisire maggiore consapevolezza su questi prodotti prima di entrare nel mondo del lavoro.