Emilia-Romagna: governo proroga uso droni a scopo fitosanitario

Meno deriva, più sicurezza per gli operatori e l’ottimizzazione dei tempi di intervento. L’utilizzo dei droni per i trattamenti fitosanitari ha dato risultati incoraggianti e a seguito di nuova richiesta avanzata proprio dal Settore Fitosanitario regionale, il ministero della Salute ha rinnovato alla Regione Emilia-Romagna anche per il 2025 l’autorizzazione per questa sperimentazione. E’ la prima del genere rilasciata per il 2025: nei prossimi mesi saranno ampliate le zone e le colture di intervento, oggi limitate alla collina ravennate, ma che presto riguarderanno anche la pianura ravennate, il piacentino e la provincia di Forlì-Cesena.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’agricoltura 4.0 che punta ad ottimizzare le produzioni dal punto di vista dell’efficienza e della sostenibilità, attraverso l’integrazione con le nuove tecnologie, che permettono la raccolta di dati sempre più precisi e la pianificazione di tutte le fasi della lavorazione nei minimi dettagli, favorendo la razionalizzazione delle risorse.

In questo senso l’utilizzo dei droni rappresenta uno strumento dall’elevato potenziale, in grado di ridurre e ottimizzare l'utilizzo dei fitofarmaci rispetto ai metodi convenzionali, un risultato in linea con quanto prefissato dall’Unione Europea e dal Piano di Azione Nazionale.

La richiesta di sperimentazione era partita dalla Regione come risposta alle conseguenze degli eventi alluvionali del 2023, che hanno reso inaccessibili i terreni alle irroratrici tradizionali per un lungo periodo. Di fronte alla necessità di trattare i terreni in condizioni di emergenza, senza provocare ulteriori danni da compattamento, il Settore Fitosanitario aveva chiesto l’autorizzazione per l’utilizzo di droni in via sperimentale per l’irrorazione, che è stata concessa nel 2024 dal Ministero della Salute all’Emilia-Romagna come unica regione in Italia. Autorizzazione oggi rinnovata, appunto.

“L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta laboratorio di innovazione e avanguardia nell’agricoltura di precisione e nella difesa fitosanitaria", sottolinea l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi. "Il futuro dell’agricoltura passa attraverso l’innovazione tecnologica, e l’esplorazione delle potenzialità di questi dispositivi rappresenta un’opportunità per rispondere alle sfide climatiche e produttive che attendono le nostre imprese. I dati raccolti sono molto incoraggianti- prosegue Mammi- e mettono in evidenza come questi strumenti potranno dare un contributo decisivo per una agricoltura sempre più moderna, sicura e sostenibile. Il rinnovo è un riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal Settore Fitosanitario regionale, che ringrazio per aver contribuito a raggiungere questo importante risultato. L’auspicio è che si possa presto superare la fase sperimentale e arrivare a una regolamentazione ordinaria che consenta l’utilizzo dei droni come strumento stabile, sicuro e innovativo”.

Le attività di difesa svolte nel 2024 sono state condotte sulla coltura della vite, per contrastare la peronospora e si sono concentrate nella zona collinare di Predappio. Le prove sono state svolte con prodotti fitosanitari autorizzati per la coltura nel rispetto dei dosaggi di etichetta e delle distanze minime dalle aree sensibili così come disciplinate, con segnalazione all’Asl competente per territorio. Durante tutto il progetto la Regione è stata coadiuvata da un locale Centro di Saggio, da laboratori accreditati e da una rete di tecnici ed agricoltori che ha permesso di dare un’adeguata diffusione ai risultati progettuali.

I primi dati raccolti hanno evidenziato una minore deriva del trattamento con drone rispetto ai mezzi convenzionali e una minore bagnatura della chioma. Oltre alla riduzione dell'impatto ambientale da deriva, l’utilizzo dei droni ha evidenziato anche altri vantaggi, come una maggiore sicurezza per gli operatori e l'ottimizzazione dei tempi di intervento. Tutto il materiale prodotto è stato raccolto in un report finale condiviso con il ministero della Salute al fine di creare dei database condivisi e utili per procedere verso una regolamentazione ordinaria per l’utilizzo dei droni nella difesa fitosanitaria.

Il rinnovo dell’autorizzazione a proseguire il progetto anche nel 2025 prevede di svolgere una prova sulla coltura della cipolla nella provincia di Ravenna, cui seguiranno le autorizzazioni per la coltura del pomodoro in provincia di Piacenza e della vite a Forlì-Cesena. Al termine di questa seconda esperienza il Settore Fitosanitario regionale produrrà un report dettagliato, che si aggiungerà ai dati già raccolti nelle precedenti campagne, con l’obiettivo di valutare la maturità tecnologica dell’utilizzo del drone per la distribuzione di prodotti fitosanitari e fornire al Ministero della Salute evidenze scientifiche sufficienti per regolamentare l'utilizzo ordinario dei droni in agricoltura, superando la fase sperimentale.