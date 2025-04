Ferrero investe € 284 mln per espandere il sito di Brantford, Ontario

Il Gruppo Ferrero ha annunciato un investimento di 445 milioni di dollari canadesi pari a circa 284 milioni di Euro, per espandere l'impianto di produzione a Brantford, nell'Ontario, in Canada. Un'espansione che, nelle intenzioni dell'azienda dolciaria di Aba, dovrebbe creare circa 500 nuovi posti di lavoro e migliorare le capacità produttive dell'azienda nella regione. L'investimento, infatti, dovrebbe facilitare la produzione di nuovi prodotti: primo fra tutti il lancio dei quadratini di cioccolato Ferrero Rocher e dei biscotti Nutella, che per la prima volta saranno prodotti al di fuori dell'Europa. Si tratta, dunque, di una mossa strategica che sottolinea l'intenzione di Ferrero di diversificare la propria offerta di prodotti in Nord America, rafforzando al contempo il proprio impegno per l'approvvigionamento e la produzione locale.

"Siamo grati per il continuo sostegno della provincia e della città di Brantford, che riconoscono l'inestimabile contributo dell'industria alimentare -spiega Eric Houdet, vicepresidente senior di Ferrero Canada-. In qualità di principale datore di lavoro di Brantford, questo investimento e le centinaia di nuovi dipendenti rafforzeranno l'economia locale e ci aiuteranno a portare incredibili delizie a più persone in tutto il mondo".

Il nuovo investimento porterà la forza lavoro di Ferrero a Brantford a oltre 1.800 dipendenti: di fatto, in zona, l'azienda di Alba conferma la sua posizione di principale datore di lavoro. L'espansione di Ferrero è sostenuta da un impegno di finanziamento di 36 milioni di dollari canadesi (circa 23 milioni di Euro) da parte del governo dell'Ontario attraverso il Fondo Invest Ontario: un impegno economico teso a migliorare l'efficienza produttiva dell'azienda incorporando tecnologie avanzate come l'Internet delle cose (IoT) e la robotica, che miglioreranno la produttività e le capacità operative.

"In un momento in cui le imprese devono affrontare delle sfide, questo investimento rappresenta un voto di fiducia nel settore manifatturiero dell'Ontario", sottolinea il premier dell'Ontario Doug Ford mentre secondo Vic Fedeli, ministro dello Sviluppo economico, della creazione di lavoro e del commercio dell'Ontario, "con una forza lavoro altamente qualificata e un ambiente commerciale competitivo, l'Ontario continua a distinguersi come un partner affidabile per le imprese nazionali e internazionali che cercano di crescere di fronte all'incertezza economica globale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo investimento della Ferrero e ci auguriamo di vedere le sue attività catalizzare la crescita economica e l'innovazione a Brantford".

Lo sviluppo di Ferrero in Canada, secondo gli esperti, è in linea con la più ampia strategia dell'Ontario di rafforzare il settore manifatturiero alimentare, che svolge un ruolo vitale nell'economia della provincia. L'industria alimentare rappresenterà circa 830.000 posti di lavoro in Ontario nel 2024, e iniziative come l'Advancing Ontario Made Manufacturing Plan sono progettate per sostenere la crescita e la competitività di questo settore.