Birra e sostenibilità. AssoBirra: "Gen Z guida rivoluzione green"

Una birra sempre più sostenibile. In un contesto in cui i consumatori sono sempre più attenti all’impatto delle proprie scelte quotidiane, la sostenibilità emerge come un fattore chiave anche nelle decisioni d’acquisto legate al mondo della “bionda”. Pratiche produttive responsabili, packaging ecologico e utilizzo di energia rinnovabile diventano elementi sempre più rilevanti per gli amanti della birra. La sostenibilità, infatti, guida le preferenze di oltre tre consumatori su quattro, coinvolgendo trasversalmente tutte le generazioni, con la Gen Z a fare da traino verso modelli di consumo più consapevoli.

Sono queste le principali evidenze emerse dall’ultima indagine condotta da BVA Doxa per il Centro Informazione Birra (CIB) di AssoBirra, la fotografia periodica sul mondo birrario italiano attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera birraria e della stessa AssoBirra, che per questa edizione, presentata in occasione della Giornata Mondiale delle Terra, accende i riflettori sulla sostenibilità dell'ecosistema brassicolo e sul binomio sostenibilità e birra agli occhi del consumatore, analizzando quali siano le pratiche sostenibili più rilevanti nella scelta di una birra e quali iniziative vengano percepite come più importanti. Spazio anche a un approfondimento sul ruolo dell’economia circolare e sulle pratiche sostenibili adottate dalle imprese, con il coinvolgimento del direttore per l’Area Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità di Confindustria Marco Ravazzolo.

La sostenibilità è un fattore importante nelle scelte d’acquisto per oltre il 75% dei consumatori, con la Gen Z che mostra una sensibilità leggermente superiore (il 30% lo ritiene un fattore molto importante) rispetto a Millennials (24%) e Gen X (25%). Le differenze generazionali evidenziano che la Gen Z presta particolare attenzione al packaging ecologico (43%) e anche alla salute e sicurezza sul lavoro (24%); i Millennials si concentrano sull’utilizzo di energia pulita (37%), mentre la Gen X pone maggiore enfasi sulla tutela del suolo (56%) e sulla produzione locale e stagionale (47%), quali azioni più importanti che un’azienda alimentare dovrebbe adottare in termini di sostenibilità.

I consumatori di tutte le generazioni, di concerto, ritengono importante che le aziende produttrici di birra adottino pratiche sostenibili e siano in grado di comunicarle in modo efficace, con la Gen X che si distingue come quella maggiormente influenzata dalle stesse: il 41% del campione considera infatti questa pratica molto importante, dato che si attesta invece al 33% per la GenZ e al 27% per i Millennials.Inoltre, la maggior parte dei consumatori considera credibile che un’azienda produttrice di birra adotti pratiche sostenibili (77%). Più bassa, ma comunque significativa, è la percentuale di chi percepisce come coerenti queste azioni rispetto all’immagine trasmessa dall’azienda (59%). In questo contesto, i Millennials si distinguono come la generazione più convinta dell’allineamento tra promesse e comportamenti sostenibili (67%), mentre la Gen Z si mostra più scettica (52%).Nonostante questi numeri, la maggior parte degli intervistati non conosce il termine “greenwashing” o “ecologismo di facciata” (65%), la Gen Z risulta la più informata (44%), di questi solo il 58% riesce a definire correttamente il significato.

“La nuova edizione del Cib accende i riflettori su una delle sfide più attuali e decisive per il futuro del settore birrario: la sostenibilità. In un contesto in cui i consumatori sono sempre più attenti all’impatto ambientale delle loro scelte, anche il mondo della birra è chiamato a fare la propria parte, investendo in innovazione, trasparenza e responsabilità lungo tutta la filiera,” commenta Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra. “Oggi sostenibilità significa saper rispondere a nuove sensibilità, ripensare modelli produttivi in ottica circolare e contribuire a un cambiamento culturale che parte dal prodotto ma coinvolge tutta la comunità. È un percorso che richiede impegno e che rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare il legame tra la birra, il territorio e i consumatori di domani”.

1/Segue