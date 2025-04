TuttoFood 2025: Amadori debutta con il brand "The Italian Protein Company"

The Italian Protein Company sarà per la prima volta presente a TuttoFood, la fiera B2B di riferimento per il settore agroalimentare, in programma dal 5 all’8 maggio a Rho Fiera Milano. Una partecipazione fortemente voluta e pensata per condividere con la food community l’evoluzione del Gruppo nato a Cesena: da grande specialista del comparto avicolo a player di riferimento nel campo delle proteine, sia di origine animale che vegetale, valorizzando la propria filiera: italiana, integrata e controllata in ogni fase.

All’interno del Padiglione 5, Stand C13, il Gruppo Amadori accoglierà i visitatori in uno spazio espositivo 'a isola' di 150 mq per raccontare l’eccellenza, l’innovazione e l’evoluzione della sua proposta alimentare. Questa sarà rappresentata dai quattro 'colori delle proteine': il 'bianco' in rappresentanza delle carni di pollo e tacchino, con protagonista 'Il Campese', prima e più grande filiera italiana del pollo allevato all’aperto; il 'giallo', ovvero le uova e gli ovoprodotti; il 'rosa' del suino, attraverso lo storico marchio Lenti (parte del Gruppo dal 2022) che festeggia i suoi 90 anni (è stato fondato nel 1935) presentando i prodotti della linea 'Le Eccellenze di Filiera', una collezione di referenze 100% italiane da filiera certificata e tracciata; infine il 'verde' della linea Veggy Amadori, che da inizio 2025 può vantare proteine vegetali da legumi 100% italiani.

“La presenza a TuttoFood rappresenta per noi un fondamentale momento di confronto e condivisione con gli stakeholder del comparto agroalimentare”, commenta Matteo Conti, direttore centrale Marketing strategico del Gruppo Amadori. “È un’occasione preziosa per raccontare il percorso evolutivo del Gruppo e rafforzare il nostro posizionamento, sintetizzato dal nuovo corporate brand 'Amadori - The Italian Protein Company', che racchiude la nostra visione e riassume il Piano Strategico dell’azienda per i prossimi anni”.