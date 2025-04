La Gran Bretagna blocca l'import di carne dall'Ue

La Gran Bretagna ha deciso: vieta "temporaneamente" le importazioni di carne e latticini dall'UE. Più precisamente il governo britannico ha introdotto una serie di misure che vietano ai viaggiatori in vacanza di portare in Gran Bretagna carne e prodotti lattiero-caseari provenienti dall'UE. L'obiettivo è quello di contenere al massimo la diffusione dell'afta epizootica (FMD). Secondo le indicazioni del ministero dell'Agricoltura, le restrizioni si applicano solo agli arrivi in Gran Bretagna dall'UE e non da Irlanda del Nord, Jersey, Guernsey o Isola di Man.



Dal 12 aprile, dunque, è fatto divieto ai viaggiatori che entrano in Gran Bretagna dall'Ue di portare con sé articoli come salumi, formaggi, yogurt e panini, anche se confezionati o acquistati in duty free. Sono esentati dal divieto il latte in polvere per bambini, gli alimenti per l'infanzia e gli alimenti medici speciali. Le merci vietate che siano trovate nel bagaglio dei viaggiatori in arrivo dall'Ue, sottolinea il governo, saranno sequestrate e distrutte e i viaggiatori potranno incorrere in multe fino a 5.000 sterline pari a oltre 5.800 Euro.

"Questo governo -sottolinea il ministro dell'Agricoltura, Daniel Zeichner- farà tutto il necessario per proteggere gli agricoltori britannici dall'afta epizootica. Per questo motivo stiamo rafforzando ulteriormente le protezioni introducendo restrizioni sulle importazioni di carne e latticini personali per prevenire la diffusione della malattia e proteggere la sicurezza alimentare della Gran Bretagna".

All'inizio di quest'anno, il Regno Unito aveva già vietato le importazioni personali di animali vivi e prodotti lattiero-caseari da Germania (leggi notizia EFA News), Ungheria, Slovacchia e Austria a causa di focolai confermati. L'afta epizootica è un virus altamente contagioso che colpisce il bestiame, provocando vesciche dolorose e causando gravi perdite di produzione. Sebbene non rappresenti un rischio per l'uomo e non vi siano attualmente casi nel Regno Unito, i focolai si stanno diffondendo in tutta Europa. Nel 2001, un'epidemia di afta epizootica nel Regno Unito ha portato all'abbattimento di milioni di animali.